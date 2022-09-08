Мэрия Губкинского незаконно взяла деньги с переселенцев из аварийного жилья

Семья из Губкинского доплатила за переезд 380 тыс. рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрацию Губкинского (ЯНАО) обязали вернуть жителю города более 380 000 рублей, которые мужчине пришлось доплатить за переезд из аварийного дома. Как сообщается на сайте прокуратуры ЯНАО, доплата была незаконной, мэрия должна была предоставить жилое помещение бесплатно.

«Установлено, что заявителю и его семье на праве собственности принадлежало жилье в аварийном доме. Взамен этого жилья администрацией города в 2018 году предоставлено другое жилое помещение с незаконной доплатой разницы стоимости предоставленного и изъятого в размере более 380 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Прокурор города предъявил в суд иск о признании отдельных положений договора мены недействительными, но Губкинский районный суд отказал в удовлетворении. Решение суда было обжаловано в апелляционном порядке. «Судебной коллегией по гражданским делам суда ЯНАО иск прокурора города удовлетворен, администрация обязана возвратить заявителю необоснованно уплаченные денежные средства. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры», — добавили в силовом ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Лабытнанги не успели в обещанный срок расселить аварийный дом. Мэрия обещала жильцам вручить ключи от новых квартир на День города, но этого не произошло.