Студенты колледжа в ЯНАО падают в голодные обмороки

В учебном заведении нет точек питания Фото: Анна Майорова © URA.RU

Студенты колледжа в Тарко-Сале (ЯНАО) падают в голодные обмороки из-за того, что в учебном заведении отсутствуют точки питания. Информацию о том, что детям негде есть, разместил на свой странице в соцсети «ВКонтакте» ямальский активист Алексей Шевцов.

«Мой ребенок учится в Тарко-Салинском колледже. В 8 утра выходит из дома. Занятия начинаются в 8:30, заканчиваются в 16:00. Получается полный рабочий день, как у взрослых. Питания нет никакого, даже платного, только кулер с водой. Вчера девочка в группе моего ребенка упала в обморок. Я понимаю, можно брать бутерброды с собой или что-то еще. Но неужели нельзя никак решить проблему, открыть платный буфет или организовать привозную выпечку к большой перемене?» — говорится в сообщении мамы, обратившейся к активисту.

Женщина добавила, что рядом с учебным заведением нет ни одного продуктового магазина. А из-за коротких перемен дети не могут ходить в другие районы, чтобы купить еду.

URA.RU направило запрос в пресс-службу окружного департамента образования. Ответ будет предоставлен позже.

Ранее URA.RU сообщало, что ученикам школы №12 в Ноябрьске из-за продолжительного ремонта в учреждении негде есть. Дети не могут полноценно питаться и вынуждены брать перекус из дома.