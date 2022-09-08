08 сентября 2022

Житель Салехарда три года не может добиться оплаты за работу

В Салехарде строителю три года не выплачивают зарплату
© Служба новостей «URA.RU»
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Работодатель признан банкротом Фото:

В Салехарде (ЯНАО) мужчина больше трех лет не может получить зарплату за строительные работы. Об этом сообщается в соцсетях депутата Госдумы РФ от ЯНАО Дмитрия Погорелого.

«Житель окружной столицы ЯНАО уже больше трех лет не может получить оплату за выполненные строительные работы. Обратился в суд за взысканием задолженности. Суд требования удовлетворил и даже выдал исполнительный лист, но компания-заказчик была признана банкротом. В отношении компании введено конкурсное производство: имущество распродают, а за счет вырученных средств погашают задолженность перед кредиторами, коих оказалось очень много. Со специалистами в сфере банкротства подробно изучим документы и проверим, насколько хорошо конкурсный управляющий исполняет свои обязанности по реализации имущества компании-должника», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что дорожникам АО «Ямалавтодор» не платят за переработки и сверхурочные. На это они пожаловались главе Ямала Дмитрию Артюхову.

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В Салехарде (ЯНАО) мужчина больше трех лет не может получить зарплату за строительные работы. Об этом сообщается в соцсетях депутата Госдумы РФ от ЯНАО Дмитрия Погорелого. «Житель окружной столицы ЯНАО уже больше трех лет не может получить оплату за выполненные строительные работы. Обратился в суд за взысканием задолженности. Суд требования удовлетворил и даже выдал исполнительный лист, но компания-заказчик была признана банкротом. В отношении компании введено конкурсное производство: имущество распродают, а за счет вырученных средств погашают задолженность перед кредиторами, коих оказалось очень много. Со специалистами в сфере банкротства подробно изучим документы и проверим, насколько хорошо конкурсный управляющий исполняет свои обязанности по реализации имущества компании-должника», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что дорожникам АО «Ямалавтодор» не платят за переработки и сверхурочные. На это они пожаловались главе Ямала Дмитрию Артюхову.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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