Скандальный директор УК из Нижневартовска судится с мэрией из-за зарплаты

Директор Нижневартовской УК Дмитрий Дадеркин судится с бывшим работодателем

09 сентября 2022 в 18:00 Размер текста - 17 +

Дело рассматривается в Нижневартовском городском суде Фото: Александр Елизаров © URA.RU Бывший директор «Управляющей компании №2» Дмитрий Дадеркин подал на бывшего работодателя иск о взыскании невыплаченной заработной платы. Информация об этом появилась в картотеке на сайте городского суда. Истцом по делу, кроме Дадеркина, выступает также прокуратура Нижневартовска, а инспекция по труду привлечена в качестве третьей стороны. В городском суде в ответ на запрос корреспондента уточнили, что не имеют права комментировать информацию, но решение по делу появится в ближайшие дни на сайте суда. Учредителем «Управляющей компании №2» является городская администрация, а сейчас ее возглавляет Павел Калашников. На момент публикации новости связаться с Дадеркиным не удалось ни корреспонденту URA.RU, ни ответчику — новому директору, который узнал о судебных требованиях в отношении компании из телефонного разговора с журналистом агентства. «Сумма взыскания неизвестна, мы не получали никаких уведомлений», — прокомментировал ситуацию Калашников. Ранее URA.RU сообщало об уголовном деле, которое следственный комитет ХМАО возбудил в отношении самого Дадеркина по подозрению в неуплате налогов в сумме более 13 миллионов рублей. По словам анонимного собеседника агентства Дадеркин, по версии следствия, в это время как раз возглавлял АО «УК №2».

Бывший директор «Управляющей компании №2» Дмитрий Дадеркин подал на бывшего работодателя иск о взыскании невыплаченной заработной платы. Информация об этом появилась в картотеке на сайте городского суда. Истцом по делу, кроме Дадеркина, выступает также прокуратура Нижневартовска, а инспекция по труду привлечена в качестве третьей стороны. В городском суде в ответ на запрос корреспондента уточнили, что не имеют права комментировать информацию, но решение по делу появится в ближайшие дни на сайте суда. Учредителем «Управляющей компании №2» является городская администрация, а сейчас ее возглавляет Павел Калашников. На момент публикации новости связаться с Дадеркиным не удалось ни корреспонденту URA.RU, ни ответчику — новому директору, который узнал о судебных требованиях в отношении компании из телефонного разговора с журналистом агентства. «Сумма взыскания неизвестна, мы не получали никаких уведомлений», — прокомментировал ситуацию Калашников. Ранее URA.RU сообщало об уголовном деле, которое следственный комитет ХМАО возбудил в отношении самого Дадеркина по подозрению в неуплате налогов в сумме более 13 миллионов рублей. По словам анонимного собеседника агентства Дадеркин, по версии следствия, в это время как раз возглавлял АО «УК №2».