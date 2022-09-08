В правительстве ХМАО скоро появится новый департамент

В правительстве ХМАО скоро появится департамент региональной безопасности

09 сентября 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

В правительстве ХМАО ждут окончания реформы департамента гражданской защиты населения Фото: Александр Елизаров © URA.RU Реформа департамента гражданской защиты населения ХМАО, который должен быть переформатирован в департамент региональной безопасности, близка к завершению. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры. «Переформатирование правительственной структуры уже близится к завершению. Есть версия, что в обновленном виде департамент может заработать уже на следующей неделе. Его главная задача — это эффективное взаимодействие со всеми силовыми структурами. Ну и подтверждается информация, что возглавить департамент региональной безопасности должен будет вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока», — сообщил инсайдер. В департамент общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Сам Тиртока в разговоре с URA.RU заявил, что не обладает информацией о том, что возглавит департамент региональной безопасности. «По поводу того, что со следующей недели, то этого точно не будет. Проводится комплекс реорганизационных мероприятий, в том числе они затронут и департамент гражданской защиты населения», — заявил Тиртока. Ранее URA.RU сообщало о планах югорских властей по созданию департамента региональной безопасности. Решение об этом было принято на фоне борьбе с лесными пожарами.

Реформа департамента гражданской защиты населения ХМАО, который должен быть переформатирован в департамент региональной безопасности, близка к завершению. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры. «Переформатирование правительственной структуры уже близится к завершению. Есть версия, что в обновленном виде департамент может заработать уже на следующей неделе. Его главная задача — это эффективное взаимодействие со всеми силовыми структурами. Ну и подтверждается информация, что возглавить департамент региональной безопасности должен будет вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока», — сообщил инсайдер. В департамент общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Сам Тиртока в разговоре с URA.RU заявил, что не обладает информацией о том, что возглавит департамент региональной безопасности. «По поводу того, что со следующей недели, то этого точно не будет. Проводится комплекс реорганизационных мероприятий, в том числе они затронут и департамент гражданской защиты населения», — заявил Тиртока. Ранее URA.RU сообщало о планах югорских властей по созданию департамента региональной безопасности. Решение об этом было принято на фоне борьбе с лесными пожарами.