Пермяки выбирают для отдыха в осенние школьные каникулы туры в Турцию

В Турцию из Перми можно улететь прямым рейсомФото: depositphotos.com
Жители Перми активно покупают туры в Турцию на период осенних школьных каникул: с 29 октября по 6 ноября. Пермский турагент Кристина Бармина рассказала URA.RU о причинах высокого спроса в «несезон» для этой страны.
«На данный момент Турция — это единственная страна, куда можно улететь прямым рейсом из Перми. Это особенно важно, когда летишь с детьми, особенно маленькими. До последнего летом все ждали открытия прямых рейсов из Перми в Египет, аэрофлот даже получил разрешение на полеты, но пока их нет. И будут ли — неизвестно», — рассказала URA.RU турагент.
Кристина также отметила, что в Турции, как правило, во всех отелях работает система «Все включено», что тоже удобно для путешествий с детьми. И немаловажным фактором является цена вопроса: хотя цены на туры в Турцию по-прежнему достаточно высоки, другие направления — еще дороже.
По словам турагента, первым вопросом от пермяков при выборе такого тура является «а не холодно ли купаться?». Как правило, пляжный сезон в Турции заканчивается в середине октября. Однако, в последние годы на южных курортах Турции стоит долго жаркая погода, туристы купаются и в ноябре.
«Вода уже — не парное молоко, конечно. Но, теплее, чем в мае: огромная масса воды после лета остывает медленно, постепенно», — пояснила Кристина.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермская блогерша разыгрывает путевку в Турцию и iphone 13. Видимо, это самые желания, которые высказывают подписчики.
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Жители Перми активно покупают туры в Турцию на период осенних школьных каникул: с 29 октября по 6 ноября. Пермский турагент Кристина Бармина рассказала URA.RU о причинах высокого спроса в «несезон» для этой страны. «На данный момент Турция — это единственная страна, куда можно улететь прямым рейсом из Перми. Это особенно важно, когда летишь с детьми, особенно маленькими. До последнего летом все ждали открытия прямых рейсов из Перми в Египет, аэрофлот даже получил разрешение на полеты, но пока их нет. И будут ли — неизвестно», — рассказала URA.RU турагент. Кристина также отметила, что в Турции, как правило, во всех отелях работает система «Все включено», что тоже удобно для путешествий с детьми. И немаловажным фактором является цена вопроса: хотя цены на туры в Турцию по-прежнему достаточно высоки, другие направления — еще дороже. По словам турагента, первым вопросом от пермяков при выборе такого тура является «а не холодно ли купаться?». Как правило, пляжный сезон в Турции заканчивается в середине октября. Однако, в последние годы на южных курортах Турции стоит долго жаркая погода, туристы купаются и в ноябре. «Вода уже — не парное молоко, конечно. Но, теплее, чем в мае: огромная масса воды после лета остывает медленно, постепенно», — пояснила Кристина. Ранее URA.RU рассказывало, что пермская блогерша разыгрывает путевку в Турцию и iphone 13. Видимо, это самые желания, которые высказывают подписчики.