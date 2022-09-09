Телефонные мошенники за сутки выманили у екатеринбуржцев 5 млн рублей

10 сентября 2022 в 11:27 Размер текста - 17 +

Пострадали шесть жителей Екатеринбурга, они отдали мошенникам крупные суммы Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге за сутки зафиксировали шесть случаев телефонного мошенничества. Преступникам удалось выманить у горожан около пяти миллионов рублей. Пострадал, в том числе, и ученый РАН, который отдал мошенникам 1,8 млн рублей, сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Факты зарегистрированы на территории Кировского, Ленинского, Верх-Исетского, Чкаловского и Орджоникидзевского районов. Одной из жертв аферистов стал старший научный сотрудник одного из институтов Уральского отделения РАН. Злоумышленники обманным путем убедили его оформить несколько займов на 1,897 млн рублей», — рассказывают в полиции. Мошенники действовали по распространенной схеме — екатеринбуржцу позвонила неизвестная и представилась сотрудницей полиции. Она рассказала, что на его имя попытались оформить кредит по поддельной нотариальной доверенности, поэтому возбуждено уголовное дело. Дальше мужчине позвонила «сотрудница банка», которая сказала, что взятые злоумышленниками деньги в кредит нужно перевести на безопасную карту. А для этого стоит скачать специальное приложение. Мужчина, выполняя указания мошенницы, взял в кредит 1,8 млн рублей и перевел на карту мошенникам. Всего за сутки по такой схеме преступники обманули шестерых жителей Екатеринбурга. Общая сумма ущерба, которую нанесли горожанам, составила около пяти миллионов.

В Екатеринбурге за сутки зафиксировали шесть случаев телефонного мошенничества. Преступникам удалось выманить у горожан около пяти миллионов рублей. Пострадал, в том числе, и ученый РАН, который отдал мошенникам 1,8 млн рублей, сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Факты зарегистрированы на территории Кировского, Ленинского, Верх-Исетского, Чкаловского и Орджоникидзевского районов. Одной из жертв аферистов стал старший научный сотрудник одного из институтов Уральского отделения РАН. Злоумышленники обманным путем убедили его оформить несколько займов на 1,897 млн рублей», — рассказывают в полиции. Мошенники действовали по распространенной схеме — екатеринбуржцу позвонила неизвестная и представилась сотрудницей полиции. Она рассказала, что на его имя попытались оформить кредит по поддельной нотариальной доверенности, поэтому возбуждено уголовное дело. Дальше мужчине позвонила «сотрудница банка», которая сказала, что взятые злоумышленниками деньги в кредит нужно перевести на безопасную карту. А для этого стоит скачать специальное приложение. Мужчина, выполняя указания мошенницы, взял в кредит 1,8 млн рублей и перевел на карту мошенникам. Всего за сутки по такой схеме преступники обманули шестерых жителей Екатеринбурга. Общая сумма ущерба, которую нанесли горожанам, составила около пяти миллионов.