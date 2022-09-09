Свердловчане осудили школьницу, покончившую с собой после ссоры с отцом. Скрин

10 сентября 2022 в 12:18 Размер текста - 17 +

Девушке не нравился эмоциональный фон в семье, и она ждала, что отец уйдет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Первоуральска (Свердловская область) обсуждают в соцсетях новость о десятикласснице, которая покончила с собой из-за плохих отношений с отцом. Они назвали такое решение выйти из ситуации «неадекватным» и пожалели отца, против которого возбудили уголовное дело. «Можно было просто уйти, как это сделал я в 17 лет. А суицид — это последнее дело», — написал в комментариях к новости в группе «Инцидент Первоуральск» один из пользователей. «Очень жаль таких подростков, которые видят только такой выход из ситуации», — добавляет другой. «Неуравновешенные какие-то подростки пошли», — пишет третий. «Сейчас дети не так воспитаны, есть хорошие, но это редкость. Есть мама — это главное в жизни, брат. Какое горе принесла! Жалко родителей, вот растят детей, они раз и горе приносят», — отмечает еще один пользователь. Многие также жалеют отца погибшей девочки, в отношении которого возбудили уголовное дело по статье о доведении до самоубийства. Ранее telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил о том, что в Первоуральске 17-летняя школьница покончила с собой, потому что ее отец передумал уходить из семьи. Отец работает слесарем, мать — парикмахер, у девушки был 13-летний брат. Периодически в семье происходили ссоры, сообщало издание. В СУ СКР по Свердловской области ситуацию не комментируют. Скрин комментариев в группе «Инцидент Первоуральск», vk.com Скрин комментариев в группе «Инцидент Первоуральск», vk.com

Жители Первоуральска (Свердловская область) обсуждают в соцсетях новость о десятикласснице, которая покончила с собой из-за плохих отношений с отцом. Они назвали такое решение выйти из ситуации «неадекватным» и пожалели отца, против которого возбудили уголовное дело. «Можно было просто уйти, как это сделал я в 17 лет. А суицид — это последнее дело», — написал в комментариях к новости в группе «Инцидент Первоуральск» один из пользователей. «Очень жаль таких подростков, которые видят только такой выход из ситуации», — добавляет другой. «Неуравновешенные какие-то подростки пошли», — пишет третий. «Сейчас дети не так воспитаны, есть хорошие, но это редкость. Есть мама — это главное в жизни, брат. Какое горе принесла! Жалко родителей, вот растят детей, они раз и горе приносят», — отмечает еще один пользователь. Многие также жалеют отца погибшей девочки, в отношении которого возбудили уголовное дело по статье о доведении до самоубийства. Ранее telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил о том, что в Первоуральске 17-летняя школьница покончила с собой, потому что ее отец передумал уходить из семьи. Отец работает слесарем, мать — парикмахер, у девушки был 13-летний брат. Периодически в семье происходили ссоры, сообщало издание. В СУ СКР по Свердловской области ситуацию не комментируют.