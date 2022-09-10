Зеленский: украинские волонтеры воруют машины для ВСУ

10 сентября 2022 в 20:17 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил, что украинские волонтеры воруют автомобили для ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины Украинские волонтеры воруют машины для ВСУ. Об этом в своем telegram-канале написал президент Украины Владимир Зеленский. «Вклад наших волонтеров в победу Украины огромен. Но, к сожалению, всплывают факты и о нечестной деятельности. Один из таких — дело о продаже автомобилей для ВСУ, которое получило огласку в эти дни. <…> Мошенники и воры не могут быть волонтерами», — написал он. Зеленский уточнил, что уже провел встречу по этому поводу с министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским и главой Национальной полиции Игорем Клименко. Глава Киева уточнил, что данный факт является преступлением не только с точки зрения закона, но и с точки зрения совести человека. Ранее URA.RU сообщало, что жители Донбасса потребовали у Зеленского ответить за зверства ВСУ. И понести ответственность за политику «выжженной земли» в Донецкой народной республике.

Украинские волонтеры воруют машины для ВСУ. Об этом в своем telegram-канале написал президент Украины Владимир Зеленский. «Вклад наших волонтеров в победу Украины огромен. Но, к сожалению, всплывают факты и о нечестной деятельности. Один из таких — дело о продаже автомобилей для ВСУ, которое получило огласку в эти дни. <…> Мошенники и воры не могут быть волонтерами», — написал он. Зеленский уточнил, что уже провел встречу по этому поводу с министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским и главой Национальной полиции Игорем Клименко. Глава Киева уточнил, что данный факт является преступлением не только с точки зрения закона, но и с точки зрения совести человека. Ранее URA.RU сообщало, что жители Донбасса потребовали у Зеленского ответить за зверства ВСУ. И понести ответственность за политику «выжженной земли» в Донецкой народной республике.