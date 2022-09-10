10 сентября 2022

В ЛНР заявили, что весь регион находится под контролем союзных войск

Посол ЛНР Мирошник: вся территория региона под контролем союзных войск
© Служба новостей «URA.RU»
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Колонна военной техники в районе Запорожской области. Запорожская область, военные, СВО
Союзные войска контролируют всю территорию Луганской народной республики, заявил Родион Мирошник Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вся территория Луганской народной республики (ЛНР) находится под полным контролем союзных войск. Об этом сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

«Вся территория ЛНР контролируется союзными войсками. Панику пытается сеять Украина», — написал Родион Мирошник в своем telegram-канале.

Посол рассказал, что провел сеанс связи с северными территориями ЛНР. «Везде ситуация спокойная и стабильная, полностью под контролем ЛНР», — подчеркнул он.

Мирошник заметил, что сообщения о близости фронта приходят только из Изюма и Купянска. «Пока справляются», — резюмировал он.

Ранее глава ВГА Купянского района Максим Губин сообщил об эвакуации местных жителей из-за атак украинских военных. Эвакуация идет на территорию ЛНР и РФ. Отмечается, что людей эвакуируют ненадолго — на 3-4 дня, пока ситуация не стабилизируется. Глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что прежде всего эвакуацию проводят из Изюма, Купянска и Великого Бурлука. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Основная ее цель — защита мирного населения Донбасса.

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Вся территория Луганской народной республики (ЛНР) находится под полным контролем союзных войск. Об этом сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник. «Вся территория ЛНР контролируется союзными войсками. Панику пытается сеять Украина», — написал Родион Мирошник в своем telegram-канале. Посол рассказал, что провел сеанс связи с северными территориями ЛНР. «Везде ситуация спокойная и стабильная, полностью под контролем ЛНР», — подчеркнул он. Мирошник заметил, что сообщения о близости фронта приходят только из Изюма и Купянска. «Пока справляются», — резюмировал он. Ранее глава ВГА Купянского района Максим Губин сообщил об эвакуации местных жителей из-за атак украинских военных. Эвакуация идет на территорию ЛНР и РФ. Отмечается, что людей эвакуируют ненадолго — на 3-4 дня, пока ситуация не стабилизируется. Глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что прежде всего эвакуацию проводят из Изюма, Купянска и Великого Бурлука. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Основная ее цель — защита мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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