В ЛНР заявили, что весь регион находится под контролем союзных войск

Посол ЛНР Мирошник: вся территория региона под контролем союзных войск

10 сентября 2022 в 23:47 Размер текста - 17 +

Союзные войска контролируют всю территорию Луганской народной республики, заявил Родион Мирошник Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вся территория Луганской народной республики (ЛНР) находится под полным контролем союзных войск. Об этом сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник. «Вся территория ЛНР контролируется союзными войсками. Панику пытается сеять Украина», — написал Родион Мирошник в своем telegram-канале. Посол рассказал, что провел сеанс связи с северными территориями ЛНР. «Везде ситуация спокойная и стабильная, полностью под контролем ЛНР», — подчеркнул он. Мирошник заметил, что сообщения о близости фронта приходят только из Изюма и Купянска. «Пока справляются», — резюмировал он. Ранее глава ВГА Купянского района Максим Губин сообщил об эвакуации местных жителей из-за атак украинских военных. Эвакуация идет на территорию ЛНР и РФ. Отмечается, что людей эвакуируют ненадолго — на 3-4 дня, пока ситуация не стабилизируется. Глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что прежде всего эвакуацию проводят из Изюма, Купянска и Великого Бурлука. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Основная ее цель — защита мирного населения Донбасса.

Вся территория Луганской народной республики (ЛНР) находится под полным контролем союзных войск. Об этом сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник. «Вся территория ЛНР контролируется союзными войсками. Панику пытается сеять Украина», — написал Родион Мирошник в своем telegram-канале. Посол рассказал, что провел сеанс связи с северными территориями ЛНР. «Везде ситуация спокойная и стабильная, полностью под контролем ЛНР», — подчеркнул он. Мирошник заметил, что сообщения о близости фронта приходят только из Изюма и Купянска. «Пока справляются», — резюмировал он. Ранее глава ВГА Купянского района Максим Губин сообщил об эвакуации местных жителей из-за атак украинских военных. Эвакуация идет на территорию ЛНР и РФ. Отмечается, что людей эвакуируют ненадолго — на 3-4 дня, пока ситуация не стабилизируется. Глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что прежде всего эвакуацию проводят из Изюма, Купянска и Великого Бурлука. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Основная ее цель — защита мирного населения Донбасса.