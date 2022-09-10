10 сентября 2022
09 сентября 2022

Порядка 27% жителей Челябинской области проголосовали на выборах

В Челябинской области на выборах проголосовали 27% жителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы. Челябинск
До окончания голосования осталось два часа Фото:
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Единый день голосования — 2022

В Челябинской области к шести часам вечера на выборах проголосовало более 27% жителей региона. До закрытия избирательных участков осталось два часа, сообщили в облизбиркоме.

«По состоянию на шесть часов вечера явка по всей области составила 51 тысяча 698 избирателей, что составило 27,41%. На выборах депутата заксобрания проголосовало 24 тысячи 474 избирателя, что составило 31,03%. На муниципальных выборах проголосовало 27 тысяч 864 избирателя, что составляет 25,07%», — сообщил председатель челябинского облизбиркома Евгений Голицын.

Он призвал всех, кто еще не проголосовал на выборах, прийти на избирательные участки. Они будут работать до 20:00.

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В Челябинской области к шести часам вечера на выборах проголосовало более 27% жителей региона. До закрытия избирательных участков осталось два часа, сообщили в облизбиркоме. «По состоянию на шесть часов вечера явка по всей области составила 51 тысяча 698 избирателей, что составило 27,41%. На выборах депутата заксобрания проголосовало 24 тысячи 474 избирателя, что составило 31,03%. На муниципальных выборах проголосовало 27 тысяч 864 избирателя, что составляет 25,07%», — сообщил председатель челябинского облизбиркома Евгений Голицын. Он призвал всех, кто еще не проголосовал на выборах, прийти на избирательные участки. Они будут работать до 20:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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