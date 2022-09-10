Порядка 27% жителей Челябинской области проголосовали на выборах

В Челябинской области на выборах проголосовали 27% жителей

11 сентября 2022 в 18:42 Размер текста - 17 +

До окончания голосования осталось два часа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Единый день голосования — 2022 В Челябинской области к шести часам вечера на выборах проголосовало более 27% жителей региона. До закрытия избирательных участков осталось два часа, сообщили в облизбиркоме. «По состоянию на шесть часов вечера явка по всей области составила 51 тысяча 698 избирателей, что составило 27,41%. На выборах депутата заксобрания проголосовало 24 тысячи 474 избирателя, что составило 31,03%. На муниципальных выборах проголосовало 27 тысяч 864 избирателя, что составляет 25,07%», — сообщил председатель челябинского облизбиркома Евгений Голицын. Он призвал всех, кто еще не проголосовал на выборах, прийти на избирательные участки. Они будут работать до 20:00.

В Челябинской области к шести часам вечера на выборах проголосовало более 27% жителей региона. До закрытия избирательных участков осталось два часа, сообщили в облизбиркоме. «По состоянию на шесть часов вечера явка по всей области составила 51 тысяча 698 избирателей, что составило 27,41%. На выборах депутата заксобрания проголосовало 24 тысячи 474 избирателя, что составило 31,03%. На муниципальных выборах проголосовало 27 тысяч 864 избирателя, что составляет 25,07%», — сообщил председатель челябинского облизбиркома Евгений Голицын. Он призвал всех, кто еще не проголосовал на выборах, прийти на избирательные участки. Они будут работать до 20:00.