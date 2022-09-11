В ЯНАО пройдет очередной турнир по детскому волейболу

12 сентября 2022 в 12:36 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое с 13 по 18 сентября пройдет детский волейбольный турнир Фото: Илья Московец © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) пройдет очередной турнир по детскому волейболу «Кубок губернатора Ямала». Об этом сообщается на сайте муниципального образования в Новом Уренгое. «Новый Уренгой в пятый раз примет Арктический международный детский турнир по волейболу „Кубок губернатора Ямала“. За кубок поборются представители Белгородской и Калининградской области, Краснодарского края, Москвы, Новосибирска, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономного округа, а также республику Беларусь», — сообщили в ведомстве. На соревнования приглашены почетные гости — олимпийский чемпион Сергей Тетюхин и двукратная чемпионка мира Любовь Соколова. Все матчи турнира будут проходить во дворце спорта «Звездный» с 13 по 18 сентября, начало игр — 09:00. Церемония награждения запланированы на 18 сентября. Ранее URA.RU сообщало, что волейбольный клуб из Нового Уренгоя (ЯНАО) «Факел» обыграл сборную Китая в рамках Международного товарищеского турнира по волейболу. Таким образом, «Факел» стал победителем турнира.

В Новом Уренгое (ЯНАО) пройдет очередной турнир по детскому волейболу «Кубок губернатора Ямала». Об этом сообщается на сайте муниципального образования в Новом Уренгое. «Новый Уренгой в пятый раз примет Арктический международный детский турнир по волейболу „Кубок губернатора Ямала“. За кубок поборются представители Белгородской и Калининградской области, Краснодарского края, Москвы, Новосибирска, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономного округа, а также республику Беларусь», — сообщили в ведомстве. На соревнования приглашены почетные гости — олимпийский чемпион Сергей Тетюхин и двукратная чемпионка мира Любовь Соколова. Все матчи турнира будут проходить во дворце спорта «Звездный» с 13 по 18 сентября, начало игр — 09:00. Церемония награждения запланированы на 18 сентября. Ранее URA.RU сообщало, что волейбольный клуб из Нового Уренгоя (ЯНАО) «Факел» обыграл сборную Китая в рамках Международного товарищеского турнира по волейболу. Таким образом, «Факел» стал победителем турнира.