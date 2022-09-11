11 сентября 2022
10 сентября 2022

Жители Казахстана помогают курганцам покупать витамины ушедшей из России iHerb

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцам предлагают заказывать витамины iHerb из Казахстана Фото:

Бизнесмены из Казахстана, которые занимаются выкупом и доставкой товаров из других стран, предлагают курганцам оформить заказы на витамины и БАДы ушедшей из России американской компании iHerb. Информация об этом появилась в группе «Подслушано | Казахи Кургана» в соцсети «ВКонтакте».

«Здравствуйте всем! Кому интересны, кто пользуется и пьет витамины iHerb, пишите. Собираю заказ в город Курган», — пишет предпринимательница. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.

Американская компания iHerb приостановила работу в России после начала военной спецоперации на Украине 24 февраля. Сайт с товарами для здоровья iHerb также прекратил принимать заказы для доставки на территории Беларуси, Молдовы и Украины.

Ранее URA.RU писало, что в Курган из Казахстана возят товары ушедших из России западных брендов одежды. Среди них известные марки Zara, Massimo Dutti, Bershka и H&M.

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Бизнесмены из Казахстана, которые занимаются выкупом и доставкой товаров из других стран, предлагают курганцам оформить заказы на витамины и БАДы ушедшей из России американской компании iHerb. Информация об этом появилась в группе «Подслушано | Казахи Кургана» в соцсети «ВКонтакте». «Здравствуйте всем! Кому интересны, кто пользуется и пьет витамины iHerb, пишите. Собираю заказ в город Курган», — пишет предпринимательница. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием. На момент публикации ответ не поступил. Американская компания iHerb приостановила работу в России после начала военной спецоперации на Украине 24 февраля. Сайт с товарами для здоровья iHerb также прекратил принимать заказы для доставки на территории Беларуси, Молдовы и Украины. Ранее URA.RU писало, что в Курган из Казахстана возят товары ушедших из России западных брендов одежды. Среди них известные марки Zara, Massimo Dutti, Bershka и H&M.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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