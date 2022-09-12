МЧС России: все лесные пожары в Рязанской и Ивановской областях потушены

Тушение лесных пожаров осложнялось погодными условиями Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области

Лесные пожары в Рязанской и Ивановской области ликвидированы. Об этом сообщает МЧС России и Федеральное агентство лесного хозяйства Рослесхоз.

«Все лесные пожары в Рязанской и Ивановской областях потушены», — сообщает пресс-служба МЧС России РИА «Новости». «Лесные пожары в Рязанской и Ивановской областях ликвидированы. Из регионов начался вывод сил и средств на постоянное место дислокации», — заявил в Рослесхоз на своем официальном сайте. В агентстве лесного хозяйства также добавили что оперативное тушение лесных пожаров в Рязанской и Ивановской областях осложнялось погодными условиями: аномальной жарой и сильным порывистым ветром.

Ранее президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и мэру Москвы Сергею Собянину следить за пожарами. Он также попросил их отправиться посетить регионы, страдающие от лесных пожаров, в том числе, в Рязанской и Ивановской области.