Пермяка будут судить за убийство матери

Обвиняемый ранее уже был судим Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Красновишерске (Пермский край) будут судить местного жителя за убийство матери. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Красновишерск, 1998 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится на сайте.

По версии следствия, ранее судимый обвиняемый находился дома 9 мая 2022 года в состоянии алкогольного обвинения. На почве неприязни мужчина стал избивать руками и ногами свою мать. На следующий день женщину госпитализировали. Однако несмотря на помощь, через несколько дней пострадавшая умерла.