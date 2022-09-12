Пермяка будут судить за убийство матери

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Обвиняемый ранее уже был судим Фото:

В Красновишерске (Пермский край) будут судить местного жителя за убийство матери. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Красновишерск, 1998 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится на сайте.

По версии следствия, ранее судимый обвиняемый находился дома 9 мая 2022 года в состоянии алкогольного обвинения. На почве неприязни мужчина стал избивать руками и ногами свою мать. На следующий день женщину госпитализировали. Однако несмотря на помощь, через несколько дней пострадавшая умерла.

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В Красновишерске (Пермский край) будут судить местного жителя за убийство матери. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю. «Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Красновишерск, 1998 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится на сайте. По версии следствия, ранее судимый обвиняемый находился дома 9 мая 2022 года в состоянии алкогольного обвинения. На почве неприязни мужчина стал избивать руками и ногами свою мать. На следующий день женщину госпитализировали. Однако несмотря на помощь, через несколько дней пострадавшая умерла.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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