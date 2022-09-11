Мэр Салехарда показал губернатору ЯНАО спортивные площадки

Мэр Салехарда Алексей Титовский показал губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову спортивные площадки

Дмитрий Артюхов и Алексей Титовский оценили готовность социальных объектов в Салехарде (фото из архива) Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Губернатор округа Дмитрий Артюхов проинспектировал социальные объекты в Салехарде (ЯНАО). Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил мэр города Алексей Титовский, который сопровождал главу Ямала.

«С губернатором нашего округа Дмитрием Артюховым посетили значимые социальные объекты, которые делают и обновляют в Салехарде. К концу месяца откроем большой спортивно-игровой комплекс на Удаче, на сегодня его готовность — 70%. Современная спортивно-игровая зона появится и на улице Маяковского», — написал Титовский.

Губернатор и мэр также посетили детский сад «Синяя птица», который капитально ремонтируют. В ходе поездки была осмотрена дорога на улице Арктическая. Здесь отремонтировали семь километров полотна, включая внутриквартальные проезды.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде (ЯНАО) дети бегают на строящейся игровой площадке с памп-треком. Об этом в своем telegram-канале написал мэр города Алексей Титовский, которого возмутило поведение жителей.