В ООН предрекли Украине проблемы с энергоснабжением зимой

12 сентября 2022 в 23:32 Размер текста - 17 +

На Украине возникнут трудности с электроснабжением грядущей зимой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На Украине ожидаются проблемы с энергоснабжением этой зимой. Об этом предупредил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. «Что касается зимы, то мы, конечно, обеспокоены проблемами с доступом к энергии для большого количества домохозяйств, что повлечет разрушительные последствия. Поэтому мы работаем с украинскими властями по поддержке программ зимовки и защиты населения, а также по любым направлениям, которые помогут смягчить последствия», — сказал он, пишет ТАСС. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что грядущая зима определит будущее Украины. По его словам, 90 дней зимы решат более 30 лет ее независимости.

На Украине ожидаются проблемы с энергоснабжением этой зимой. Об этом предупредил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. «Что касается зимы, то мы, конечно, обеспокоены проблемами с доступом к энергии для большого количества домохозяйств, что повлечет разрушительные последствия. Поэтому мы работаем с украинскими властями по поддержке программ зимовки и защиты населения, а также по любым направлениям, которые помогут смягчить последствия», — сказал он, пишет ТАСС. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что грядущая зима определит будущее Украины. По его словам, 90 дней зимы решат более 30 лет ее независимости.