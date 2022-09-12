Челябинским айтишникам платят больше, чем в среднем по России

Одна из самых высоких зарплат — 150 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске IT-специалистам предлагают зарплату выше, чем в среднем по России. Одна из вакансий предполагает заработки до 150 тысяч рублей ежемесячно.

«В Челябинске ищут специалиста по настройке CRM „Битрикс24“ с зарплатой до 150 тысяч рублей. Среди обязанностей специалиста: консультирование пользователей системы, согласование функциональных требований с клиентом, настройка „Битрикс24“, контроль качества и сроков выполняемых доработок, обучение сотрудников клиента», — пишут «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Работа.ру».

В среднем айтишникам в России предлагают зарплату от 73 до 106 тысяч рублей в месяц. Самая высокооплачиваемая должность — старший Node.js бэкенд-разработчик в Москве за 350 тысяч рублей.