12 сентября 2022

Челябинским айтишникам платят больше, чем в среднем по России

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера в Южноуральск. Челябинская область, айтишник, айти, технологии будущего, компьютер, хакер, цифровизация
Одна из самых высоких зарплат — 150 тысяч рублей Фото:

В Челябинске IT-специалистам предлагают зарплату выше, чем в среднем по России. Одна из вакансий предполагает заработки до 150 тысяч рублей ежемесячно.

«В Челябинске ищут специалиста по настройке CRM „Битрикс24“ с зарплатой до 150 тысяч рублей. Среди обязанностей специалиста: консультирование пользователей системы, согласование функциональных требований с клиентом, настройка „Битрикс24“, контроль качества и сроков выполняемых доработок, обучение сотрудников клиента», — пишут «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Работа.ру».

В среднем айтишникам в России предлагают зарплату от 73 до 106 тысяч рублей в месяц. Самая высокооплачиваемая должность — старший Node.js бэкенд-разработчик в Москве за 350 тысяч рублей.

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В Челябинске IT-специалистам предлагают зарплату выше, чем в среднем по России. Одна из вакансий предполагает заработки до 150 тысяч рублей ежемесячно. «В Челябинске ищут специалиста по настройке CRM „Битрикс24“ с зарплатой до 150 тысяч рублей. Среди обязанностей специалиста: консультирование пользователей системы, согласование функциональных требований с клиентом, настройка „Битрикс24“, контроль качества и сроков выполняемых доработок, обучение сотрудников клиента», — пишут «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Работа.ру». В среднем айтишникам в России предлагают зарплату от 73 до 106 тысяч рублей в месяц. Самая высокооплачиваемая должность — старший Node.js бэкенд-разработчик в Москве за 350 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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