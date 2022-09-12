Судимый курганец работал приставом по поддельным документам

В отношении экс-сотрудника УФССП по Курганской области возбуждено уголовное дело Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кургане судимый мужчина устроился на работу в службу судебных приставов по поддельным документам и закрывал исполнительные производства без фактического наказания должников. В отношении экс-пристава возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что в 2017 году на должность судебного пристава-исполнителя Курганского ГОСП по ИДНХ УФССП России по Курганской области принят сотрудник, который представил несоответствующие действительности данные о наличии у него судимостей. Кроме того, в период работы, им были окончены исполнительные производства, возбужденные в отношении физических лиц, которым судом назначено административное наказание в виде обязательных работ, без фактического отбытия», — говорится в сообщении прокуратуры.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственный отдел по г. Кургану СУ СК РФ по Курганской области для их уголовно-правовой оценки. По результатам их рассмотрения в отношении бывшего сотрудника возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Руководителю УФССП России по Курганской области внесено представление. Незаконные постановления об окончании исполнительных производств отменены, принимаются меры к принудительному исполнению назначенного судом административного наказания.