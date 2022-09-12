В «Курганстальмосте» заявили, что Третьяку понравилась скульптура вратаря

Владиславу Третьяку понравилась скульптура вратаря из Кургана Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Скульптура вратаря, изготовленная ЗАО «Курганстальмост», понравилась Владиславу Третьяку, поэтому он принял ее в подарок. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия в ответ на критику россиян в соцсетях и сравнения скульптуры с героями фильмов ужасов.

«Подарок был сделан неслучайно. Побывав на „Русской классике“ в январе 2018 года, Владислав Третьяк с удовольствием фотографировался именно с этой скульптурой вратаря, установленной в Ледовом дворце имени Н.В.Парышева. Поэтому и было решено к юбилею президента Федерации хоккея России преподнести дубликат скульптуры. Тем более что 120-килограммовая скульптура, сделанная из листового металла толщиной 2,4 миллиметра, была облачена в амуницию голкипера его времени, что Владислав Александрович также оценил. Если бы ему не понравилась скульптура, он не принял бы ее», — ответили в пресс-службе ЗАО «Курганстальмост».

Скульптура вратаря установлена в Парке легенд перед музеем хоккейной славы в Москве. Руководители курганского предприятия преподнесли скульптуру в подарок к 70-летию президенту Федерации хоккея России Владиславу Третьяку. Некоторые болельщики сравнили ее с героями фильмов ужасов — «Пятница, 13-е» и «Техасская резня бензопилой». Однако сам Владислав Третьяк заявил, что ему подарок понравился. «Сердечная благодарность скульпторам Кургана за такой оригинальный и интересный подарок! Мне статуя вратаря понравилась. Убежден, что и болельщикам будет любопытно посмотреть на этот экспонат. А молодежь, которая занимается хоккеем, сможет оценить, в какой амуниции играли голкиперы в мое время», — приводит пресс-служба «Курганстальмоста» слова президента Федерации хоккея России.

Владислав Третьяк был в Кургане в 2018 году, тогда и увидел скульптуру вратаря фото: пресс-служба ЗАО «Курганстальмост»

фото: пресс-служба ЗАО «Курганстальмост»

фото: пресс-служба ЗАО «Курганстальмост»

фото: пресс-служба ЗАО «Курганстальмост»