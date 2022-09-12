Свердловская прокуратура займется ДТП, в котором пострадали пассажиры рейсового автобуса. Фото

Свердловская прокуратура проверит аварию с рейсовым автобусом в Полевском

13 сентября 2022 в 13:36 Размер текста - 17 +

Пассажиры и водитель отделались ушибами, кондуктору понадобилась госпитализация в больницу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Прокуратура города Полевского взяла на контроль ДТП с участием рейсового автобуса, в котором пострадали четыре человек, в том числе 17-летняя девушка. Об этом сообщила прокуратура Свердловской области. «Прокуратура Полевского взяла на контроль проведение административного расследования по факту ДТП с участием рейсового автобуса. По предварительным данным, сегодня, 13 сентября 2022 года, около 12 часов на пульт оперативных служб поступило сообщение о ДТП на перекрестке улиц Штанговая и Советская в Полевском», — сообщает пресс-служба ведомства. Согласно информации, которой располагает прокуратура, водитель грузового автомобиля «Вольво» при подъезде к перекрестку не уступил дорогу маршрутному автобусу «ПАЗ». «В результате ДТП пострадал водитель автобуса, 1962 г. р., кондуктор и два пассажира, в том числе 17-летняя девушка», — рассказали в ведомстве. У пассажиров и водителя автобуса диагностированы телесные повреждения и ушибы, кондуктор с травмами госпитализирована в больницу. Ранее похожи случай произошел на улице Щербакова в Екатеринбурге. Автобус с детьми врезался в легковой автомобиль, из-за чего четверых школьников пришлось госпитализировать. Фото: ОМВД и ГИБДД России по городу Полевскому В таком состоянии находится рейсовый автобус после аварии Фото: ОМВД и ГИБДД России по городу Полевскому

Прокуратура города Полевского взяла на контроль ДТП с участием рейсового автобуса, в котором пострадали четыре человек, в том числе 17-летняя девушка. Об этом сообщила прокуратура Свердловской области. «Прокуратура Полевского взяла на контроль проведение административного расследования по факту ДТП с участием рейсового автобуса. По предварительным данным, сегодня, 13 сентября 2022 года, около 12 часов на пульт оперативных служб поступило сообщение о ДТП на перекрестке улиц Штанговая и Советская в Полевском», — сообщает пресс-служба ведомства. Согласно информации, которой располагает прокуратура, водитель грузового автомобиля «Вольво» при подъезде к перекрестку не уступил дорогу маршрутному автобусу «ПАЗ». «В результате ДТП пострадал водитель автобуса, 1962 г. р., кондуктор и два пассажира, в том числе 17-летняя девушка», — рассказали в ведомстве. У пассажиров и водителя автобуса диагностированы телесные повреждения и ушибы, кондуктор с травмами госпитализирована в больницу. Ранее похожи случай произошел на улице Щербакова в Екатеринбурге. Автобус с детьми врезался в легковой автомобиль, из-за чего четверых школьников пришлось госпитализировать.