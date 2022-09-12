В Пермском крае скончался легендарный тренер

В Пермском крае скончался тренер по легкой атлетике Олег Казанцев

13 сентября 2022 в 13:51 Размер текста - 17 +

Похороны назначены на 14 сентября Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Березниках (Пермский край) скончался мастер спорта по легкой атлетике Олег Казанцев. О трагическом событии сообщает газета «Березниковский рабочий». «12 сентября на 78 году ушел из жизни Олег Александрович Казанцев, мастер спорта по легкой атлетике. Многие годы он работал тренером в спортивном клубе „Титан“ и возглавлял его тренерский совет», — пишет издание. Олег Казанцев работал заместителем председателя спортивного комитета в Березниках и был гендиректором хоккейного клуба «Агрохим». С 2002 года и до выхода на пенсию возглавлял детско-юношескую спортивную школу «Олимп». Прощание с Олегом Казанцевым состоится 14 сентября на городском кладбище.

В Березниках (Пермский край) скончался мастер спорта по легкой атлетике Олег Казанцев. О трагическом событии сообщает газета «Березниковский рабочий». «12 сентября на 78 году ушел из жизни Олег Александрович Казанцев, мастер спорта по легкой атлетике. Многие годы он работал тренером в спортивном клубе „Титан“ и возглавлял его тренерский совет», — пишет издание. Олег Казанцев работал заместителем председателя спортивного комитета в Березниках и был гендиректором хоккейного клуба «Агрохим». С 2002 года и до выхода на пенсию возглавлял детско-юношескую спортивную школу «Олимп». Прощание с Олегом Казанцевым состоится 14 сентября на городском кладбище.