Наталья Котова инспектирует строительства детского сада на улице Горького уже в пятый раз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Челябинска Наталья Котова осталась недовольна строительством детского сада по улице Горького, 25а. В ходе инспекционной поездки 13 сентября глава города пыталась выяснить у подрядчика, как можно строить такой небольшой объект так долго, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Такую малышку строить [так долго]. Я, честно говоря, в шоке», — высказала Котова подрядчику.

Журналистам глава города сообщила, что у подрядной организации не получается набрать ту скорость, о которой они говорили, заявляясь на работы. Сейчас мэрия договорилась со смежной строительной организацией о предоставлении подрядчику специалистов, которые помогут разобраться в документах и высвободить денежные средства, которые будут направлены на продолжение работ.

В ходе инспекции Котова также посетила строящийся детский сад на улице Шмакова. Там глава города поторопила подрядчиков с благоустройством территории. По словам Котовой, она не примет работы с временным благоустройством. Поэтому она предложила подрядчику вести работы по отделке и благоустройству параллельно.

В начале августа Котова уже посещала детский сад на Горького. Работы здесь должны были закончить в декабре 2021 года. Однако подрядчик оттягивает сроки. Новый срок сдачи объекта декабрь 2022 года. Сумма контракта на строительства составила 92 млн 654 тысячи рублей.

Наталья Котова недоумевает, как можно так долго строить такой маленький объект Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Работы продвигаются, но очень медленно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Работы по фасаду до сих пор не закончены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU