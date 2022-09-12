Депутат Думы ХМАО отказался сдавать мандат после исключения из КПРФ

Депутат думы ХМАО Халид Таги-заде (справа) намерен продолжать работу в окружном парламенте Фото: Александр Григоренко © URA.RU

Депутат думы ХМАО Халид Таги-заде намерен продолжить работу в качестве окружного парламентария, несмотря на то, что летом был исключен из КПРФ, а избирался по партийным спискам. Об этом URA.RU сообщил источник из окружения народного избранника.

«Из фракции КПРФ в окружной думе Таги-заде исключен не был. А значит, может продолжать работу в качестве депутата регионального парламента», — сообщил инсайдер. Другой источник URA.RU в политическом истеблишменте ХМАО напомнил, что аналогичная ситуация была и в прошлом созыве югорской думы. «Депутат Александр Филипенко (тезка первого губернатора ХМАО — прим. URA.RU) тоже вышел из состава КПРФ, но при этом продолжил работу до конца срока», — сообщил собеседник агентства.

Сам Таги-заде в разговоре с URA.RU подтвердил, что не собирается сдавать мандат окружного депутата. «Исключение из партии не является основанием для прекращения работы депутатом. Исключение осуществлено незаконно, и подана соответствующая апелляция», — заявил депутат. Лидер фракции КПРФ в думе ХМАО Алексей Савинцев отказался от комментариев по телефону.

Ранее URA.RU сообщало, что Таги-заде был исключен из КПРФ из-за конфликта с окружным руководством партии. Также он перестал быть главой мегионского отделения коммунистов.