13 сентября 2022

Депутат Госдумы пожалуется в прокуратуру на качество воды в Тобольске

Депутат Госдумы Брыкин пожалуется в прокуратуру на качество воды в Тобольске
© Служба новостей «URA.RU»
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Грязная вода из крана, кран, смеситель, опрессовки, водоснабжение, ржавчина, жкх, раковина, струя воды, грязная вода
Тоболяки массово сообщают о грязной воде, которая течет из крана Фото:

Депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин намерен обратиться в прокуратуру, чтобы решить проблему с грязной водопроводной водой в Тобольске. Об этом парламентарий сообщил в своем telegram-канале.

«Ко мне в приемную поступают звонки от жителей разных районов Тобольска с жалобами на грязную воду и отсутствие отопления. В связи с этой ситуацией направлю запрос в прокуратуру для проведения проверки и установления причин», — написал Брыкин.

Ранее URA.RU писало на качество воды массово жаловались горожане. В нескольких районов города из крана у жителей течет вода коричневого цвета. Агентство направляло запрос в управляющие компании и администрацию Тобольска, ответ на него ожидается.

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Депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин намерен обратиться в прокуратуру, чтобы решить проблему с грязной водопроводной водой в Тобольске. Об этом парламентарий сообщил в своем telegram-канале. «Ко мне в приемную поступают звонки от жителей разных районов Тобольска с жалобами на грязную воду и отсутствие отопления. В связи с этой ситуацией направлю запрос в прокуратуру для проведения проверки и установления причин», — написал Брыкин. Ранее URA.RU писало на качество воды массово жаловались горожане. В нескольких районов города из крана у жителей течет вода коричневого цвета. Агентство направляло запрос в управляющие компании и администрацию Тобольска, ответ на него ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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