Депутат Госдумы пожалуется в прокуратуру на качество воды в Тобольске

Депутат Госдумы Брыкин пожалуется в прокуратуру на качество воды в Тобольске

14 сентября 2022 в 12:28 Размер текста - 17 +

Тоболяки массово сообщают о грязной воде, которая течет из крана Фото: Александр Мамаев © URA.RU Депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин намерен обратиться в прокуратуру, чтобы решить проблему с грязной водопроводной водой в Тобольске. Об этом парламентарий сообщил в своем telegram-канале. «Ко мне в приемную поступают звонки от жителей разных районов Тобольска с жалобами на грязную воду и отсутствие отопления. В связи с этой ситуацией направлю запрос в прокуратуру для проведения проверки и установления причин», — написал Брыкин. Ранее URA.RU писало на качество воды массово жаловались горожане. В нескольких районов города из крана у жителей течет вода коричневого цвета. Агентство направляло запрос в управляющие компании и администрацию Тобольска, ответ на него ожидается.

Депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин намерен обратиться в прокуратуру, чтобы решить проблему с грязной водопроводной водой в Тобольске. Об этом парламентарий сообщил в своем telegram-канале. «Ко мне в приемную поступают звонки от жителей разных районов Тобольска с жалобами на грязную воду и отсутствие отопления. В связи с этой ситуацией направлю запрос в прокуратуру для проведения проверки и установления причин», — написал Брыкин. Ранее URA.RU писало на качество воды массово жаловались горожане. В нескольких районов города из крана у жителей течет вода коричневого цвета. Агентство направляло запрос в управляющие компании и администрацию Тобольска, ответ на него ожидается.