Депутат Госдумы пожалуется в прокуратуру на качество воды в Тобольске

Депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин намерен обратиться в прокуратуру, чтобы решить проблему с грязной водопроводной водой в Тобольске. Об этом парламентарий сообщил в своем telegram-канале.
«Ко мне в приемную поступают звонки от жителей разных районов Тобольска с жалобами на грязную воду и отсутствие отопления. В связи с этой ситуацией направлю запрос в прокуратуру для проведения проверки и установления причин», — написал Брыкин.
Ранее URA.RU писало на качество воды массово жаловались горожане. В нескольких районов города из крана у жителей течет вода коричневого цвета. Агентство направляло запрос в управляющие компании и администрацию Тобольска, ответ на него ожидается.
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