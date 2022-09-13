Суд не стал помогать бутлегерам, подозреваемым в убийстве 44 человек ядовитым спиртом

14 сентября 2022 в 18:54 Размер текста - 17 +

В суд 14 сентября доставили семерых подозреваемых в продаже ядовитого алкоголя Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Екатеринбурге суд не изменил меру пресечения бутлегерам, подозреваемым в продаже ядовитого спирта, от которого умерли 44 свердловчана. Обвиняемые просили выпустить их из СИЗО и из-под домашнего ареста, но суд принял решение не освобождать их до 28 февраля 2023 года, сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Чкаловского районного суда. «Бутлегерам не стали менять меру пресечения несмотря на просьбы адвокатов. Соответствующие ходатайства подавали пятеро обвиняесых» — сообщил корреспондент. Армен Аветисян, Надир Мамедов, Адлат Гурбанов ранее были помещены в СИЗО. Их адвокаты заявляли, что они не собираются сбегать или оказывать давление на фигурантов, поэтому могут дождаться приговора на свободе. По версии следствия, Микайыл Назаров, Заур Джаббаров, Артем Чабан, Надир Мамедов, Армен Аветисян, Адлат Гурбанов, Татьяна Васильева причастны к торговле спиртом, содержащим метанол. От него пострадали более 50 свердловчан, 44 умерли, выпив контрафакт. Однако адвокаты подсудимых заявляли, что те никогда не производили метанол, а торговали только безопасными продуктами. Дело начали рассматривать по существу 14 сентября.

В Екатеринбурге суд не изменил меру пресечения бутлегерам, подозреваемым в продаже ядовитого спирта, от которого умерли 44 свердловчана. Обвиняемые просили выпустить их из СИЗО и из-под домашнего ареста, но суд принял решение не освобождать их до 28 февраля 2023 года, сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Чкаловского районного суда. «Бутлегерам не стали менять меру пресечения несмотря на просьбы адвокатов. Соответствующие ходатайства подавали пятеро обвиняесых» — сообщил корреспондент. Армен Аветисян, Надир Мамедов, Адлат Гурбанов ранее были помещены в СИЗО. Их адвокаты заявляли, что они не собираются сбегать или оказывать давление на фигурантов, поэтому могут дождаться приговора на свободе. По версии следствия, Микайыл Назаров, Заур Джаббаров, Артем Чабан, Надир Мамедов, Армен Аветисян, Адлат Гурбанов, Татьяна Васильева причастны к торговле спиртом, содержащим метанол. От него пострадали более 50 свердловчан, 44 умерли, выпив контрафакт. Однако адвокаты подсудимых заявляли, что те никогда не производили метанол, а торговали только безопасными продуктами. Дело начали рассматривать по существу 14 сентября.