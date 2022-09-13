13 сентября 2022

Путин наградил жителей ЯНАО

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Встреча Владимира Путина с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Президент отметил наградами семью Марчук и оленевода Михаила Тайшина Фото:

Трое жителей Ямало-Ненецкого автономного округа получили государственные награды Президента РФ Владимира Путина. Информация об этом появилась на официальном интернет-портале правовой информации.

«Указ президента РФ „О награждении государственными наградами Российской Федерации“. За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить: медалью ордена „Родительская слава“ Наталию Марчук и Геннадия Марчука. Присвоить почетное звание „Заслуженный работник сельского хозяйства РФ“: Михаилу Тайшину, оленеводу АО „Совхоз ‚Байдарацкий‘, — указано в документе.

Ранее URA.RU сообщало, что семья Зинченко из ЯНАО получила государственную награду РФ за воспитание детей. Информация об этом размещена на официальном интернет-портале правовой информации.

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Трое жителей Ямало-Ненецкого автономного округа получили государственные награды Президента РФ Владимира Путина. Информация об этом появилась на официальном интернет-портале правовой информации. «Указ президента РФ „О награждении государственными наградами Российской Федерации“. За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить: медалью ордена „Родительская слава“ Наталию Марчук и Геннадия Марчука. Присвоить почетное звание „Заслуженный работник сельского хозяйства РФ“: Михаилу Тайшину, оленеводу АО „Совхоз ‚Байдарацкий‘, — указано в документе. Ранее URA.RU сообщало, что семья Зинченко из ЯНАО получила государственную награду РФ за воспитание детей. Информация об этом размещена на официальном интернет-портале правовой информации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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