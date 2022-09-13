Путин наградил жителей ЯНАО

14 сентября 2022 в 23:00 Размер текста - 17 +

Президент отметил наградами семью Марчук и оленевода Михаила Тайшина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Трое жителей Ямало-Ненецкого автономного округа получили государственные награды Президента РФ Владимира Путина. Информация об этом появилась на официальном интернет-портале правовой информации. «Указ президента РФ „О награждении государственными наградами Российской Федерации“. За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить: медалью ордена „Родительская слава“ Наталию Марчук и Геннадия Марчука. Присвоить почетное звание „Заслуженный работник сельского хозяйства РФ“: Михаилу Тайшину, оленеводу АО „Совхоз ‚Байдарацкий‘, — указано в документе. Ранее URA.RU сообщало, что семья Зинченко из ЯНАО получила государственную награду РФ за воспитание детей. Информация об этом размещена на официальном интернет-портале правовой информации.

Трое жителей Ямало-Ненецкого автономного округа получили государственные награды Президента РФ Владимира Путина. Информация об этом появилась на официальном интернет-портале правовой информации. «Указ президента РФ „О награждении государственными наградами Российской Федерации“. За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить: медалью ордена „Родительская слава“ Наталию Марчук и Геннадия Марчука. Присвоить почетное звание „Заслуженный работник сельского хозяйства РФ“: Михаилу Тайшину, оленеводу АО „Совхоз ‚Байдарацкий‘, — указано в документе. Ранее URA.RU сообщало, что семья Зинченко из ЯНАО получила государственную награду РФ за воспитание детей. Информация об этом размещена на официальном интернет-портале правовой информации.