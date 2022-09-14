Тюменские таксисты придумали, как обмануть «Яндекс» и нажиться на пассажирах

Водители такси в Тюмени обманывают «Яндекс. Go», чтобы пассажиры платили больше денег

15 сентября 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

Тюменские таксисты искусственно повышают спрос на свои услуги, чтобы заработать больше денег Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменские таксисты, подключенные к агрегатору «Яндекс. Go», объединяются в группы и одновременно уходят с линии, чтобы искусственно повысить спрос на свои услуги. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. По его словам, при повышенных коэффициентах стоимость перевозок растет, поэтому пассажиры вынуждены платить водителям больше денег. «В крупных городах это довольно распространенная схема. Водители собираются в каком-то одном конкретном микрорайоне и одновременно уходят с линии. Сразу после этого также синхронно возвращаются, и получают повышенные коэффициенты. Стоимость поездок на такси для пассажиров в этот момент резко увеличивается», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. Аналогичная схема искусственного повышения спроса на услуги перевозчиков обсуждается в группе «Такси и таксисты. Тюмень. ДТП, новости и т. д.» соцсети «ВКонтакте». «Мужики, давайте создадим чат общий для повышения кэфа, и огромная просьба: взял заказ, уйди с линии. Перед окончанием выходите обратно, так вы и кэф поднимете, и сами „зеленку“ катать не будете. Заказы по цепочке совсем невыгодно возить. Не думайте о том, что я буду так делать, а кто-то нет. Начните с себя. Бред полнейший — 19 км днем за 230 рублей везти. В Казани мужики объединились и есть результат», — заявил в своей публикации один из водителей. В пресс-службу агрегатора «Яндекс. Go» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что из-за низких зарплат тюменские таксисты массово отказываются от работы на агрегаторов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменские таксисты, подключенные к агрегатору «Яндекс. Go», объединяются в группы и одновременно уходят с линии, чтобы искусственно повысить спрос на свои услуги. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. По его словам, при повышенных коэффициентах стоимость перевозок растет, поэтому пассажиры вынуждены платить водителям больше денег. «В крупных городах это довольно распространенная схема. Водители собираются в каком-то одном конкретном микрорайоне и одновременно уходят с линии. Сразу после этого также синхронно возвращаются, и получают повышенные коэффициенты. Стоимость поездок на такси для пассажиров в этот момент резко увеличивается», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. Аналогичная схема искусственного повышения спроса на услуги перевозчиков обсуждается в группе «Такси и таксисты. Тюмень. ДТП, новости и т. д.» соцсети «ВКонтакте». «Мужики, давайте создадим чат общий для повышения кэфа, и огромная просьба: взял заказ, уйди с линии. Перед окончанием выходите обратно, так вы и кэф поднимете, и сами „зеленку“ катать не будете. Заказы по цепочке совсем невыгодно возить. Не думайте о том, что я буду так делать, а кто-то нет. Начните с себя. Бред полнейший — 19 км днем за 230 рублей везти. В Казани мужики объединились и есть результат», — заявил в своей публикации один из водителей. В пресс-службу агрегатора «Яндекс. Go» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что из-за низких зарплат тюменские таксисты массово отказываются от работы на агрегаторов.