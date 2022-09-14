Свердловский минздрав купил лекарство для парня со СМА только после вмешательства Бастрыкина

15 сентября 2022 в 09:45 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин обратил внимание на дело екатеринбуржца, которому не давали лекарство Фото: Официальный сайт Президента РФ Свердловские власти согласились купить жизненно необходимое лекарство екатеринбуржцу с инвалидностью после того, как на жалобы его матери обратил внимание глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Об этом URA.RU сообщили в минздраве региона. «Сегодня минздрав передает субвенцию ГКБ №14 для закупки препарата восемнадцатилетнему пациенту со СМА (спинальная мышечная атрофия — прим. URA.RU). В течение двух суток он будет обеспечен лекарством», — сообщил представитель минздрава. Екатеринбурженка написала в социальных сетях жалобу на отказ властей помочь ее сыну, нуждающемуся в лекарстве от СМА. «Человек потихоньку умирает без лечения», — написала женщина в соцсети «ВКонтакте». На ее слова обратили внимание сотрудники Следственного комитета России. Силовики из регионального управления ведомства начали проверку по инциденту.

Свердловские власти согласились купить жизненно необходимое лекарство екатеринбуржцу с инвалидностью после того, как на жалобы его матери обратил внимание глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Об этом URA.RU сообщили в минздраве региона. «Сегодня минздрав передает субвенцию ГКБ №14 для закупки препарата восемнадцатилетнему пациенту со СМА (спинальная мышечная атрофия — прим. URA.RU). В течение двух суток он будет обеспечен лекарством», — сообщил представитель минздрава. Екатеринбурженка написала в социальных сетях жалобу на отказ властей помочь ее сыну, нуждающемуся в лекарстве от СМА. «Человек потихоньку умирает без лечения», — написала женщина в соцсети «ВКонтакте». На ее слова обратили внимание сотрудники Следственного комитета России. Силовики из регионального управления ведомства начали проверку по инциденту.