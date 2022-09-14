Женщина из ЯНАО отобрала у сожителя гвоздодер и избила мужчину

Жительница села Антипаюта (ЯНАО) отобрала у своего сожителя гвоздодер, которым изначально получила удар по ноге от мужчины, и избила его. За это ей дали два года условно, сообщается на сайте СУ СКР по ЯНАО.
«По данным следствия и суда, 5 июня 2022 года в селе Антипаюта Тазовского района 27-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес сожительнице удар гвоздодером в область ноги. Отобрав предмет у нападавшего, женщина нанесла им потерпевшему множественные удары по различным частям телам, в том числе и в область головы, причинив ему тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении.
Отмечается, что женщина сама обратилась к медикам за помощью после того, как увидела на избитом мужчине кровь. Кроме того, она признала себя виновной и содействовала следствию.
Ранее в ЯНАО пьяная жительница Нового Уренгоя вызвала полицейских и избила их. На женщину подали в суд.
Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»