Женщина из ЯНАО отобрала у сожителя гвоздодер и избила мужчину

15 сентября 2022 в 10:32 Размер текста - 17 +

В суде женщине дали два года условно Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительница села Антипаюта (ЯНАО) отобрала у своего сожителя гвоздодер, которым изначально получила удар по ноге от мужчины, и избила его. За это ей дали два года условно, сообщается на сайте СУ СКР по ЯНАО. «По данным следствия и суда, 5 июня 2022 года в селе Антипаюта Тазовского района 27-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес сожительнице удар гвоздодером в область ноги. Отобрав предмет у нападавшего, женщина нанесла им потерпевшему множественные удары по различным частям телам, в том числе и в область головы, причинив ему тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении. Отмечается, что женщина сама обратилась к медикам за помощью после того, как увидела на избитом мужчине кровь. Кроме того, она признала себя виновной и содействовала следствию. Ранее в ЯНАО пьяная жительница Нового Уренгоя вызвала полицейских и избила их. На женщину подали в суд.

Жительница села Антипаюта (ЯНАО) отобрала у своего сожителя гвоздодер, которым изначально получила удар по ноге от мужчины, и избила его. За это ей дали два года условно, сообщается на сайте СУ СКР по ЯНАО. «По данным следствия и суда, 5 июня 2022 года в селе Антипаюта Тазовского района 27-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес сожительнице удар гвоздодером в область ноги. Отобрав предмет у нападавшего, женщина нанесла им потерпевшему множественные удары по различным частям телам, в том числе и в область головы, причинив ему тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении. Отмечается, что женщина сама обратилась к медикам за помощью после того, как увидела на избитом мужчине кровь. Кроме того, она признала себя виновной и содействовала следствию. Ранее в ЯНАО пьяная жительница Нового Уренгоя вызвала полицейских и избила их. На женщину подали в суд.