14 сентября 2022
13 сентября 2022

Женщина из ЯНАО отобрала у сожителя гвоздодер и избила мужчину

© Служба новостей «URA.RU»
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Ольга Вильямсон в суде. Тюмень , решетка, скамья подсудимых, судебное заседание, полиция, суд, пристав
В суде женщине дали два года условно Фото:

Жительница села Антипаюта (ЯНАО) отобрала у своего сожителя гвоздодер, которым изначально получила удар по ноге от мужчины, и избила его. За это ей дали два года условно, сообщается на сайте СУ СКР по ЯНАО.

«По данным следствия и суда, 5 июня 2022 года в селе Антипаюта Тазовского района 27-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес сожительнице удар гвоздодером в область ноги. Отобрав предмет у нападавшего, женщина нанесла им потерпевшему множественные удары по различным частям телам, в том числе и в область головы, причинив ему тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина сама обратилась к медикам за помощью после того, как увидела на избитом мужчине кровь. Кроме того, она признала себя виновной и содействовала следствию.

Ранее в ЯНАО пьяная жительница Нового Уренгоя вызвала полицейских и избила их. На женщину подали в суд.

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Жительница села Антипаюта (ЯНАО) отобрала у своего сожителя гвоздодер, которым изначально получила удар по ноге от мужчины, и избила его. За это ей дали два года условно, сообщается на сайте СУ СКР по ЯНАО. «По данным следствия и суда, 5 июня 2022 года в селе Антипаюта Тазовского района 27-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес сожительнице удар гвоздодером в область ноги. Отобрав предмет у нападавшего, женщина нанесла им потерпевшему множественные удары по различным частям телам, в том числе и в область головы, причинив ему тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении. Отмечается, что женщина сама обратилась к медикам за помощью после того, как увидела на избитом мужчине кровь. Кроме того, она признала себя виновной и содействовала следствию. Ранее в ЯНАО пьяная жительница Нового Уренгоя вызвала полицейских и избила их. На женщину подали в суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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