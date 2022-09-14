В Челябинской области резко выросло число заболевших COVID-19

За все время пандемии в Челябинской области подтверждено 359 812 случаев заболевания COVID-19 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области резко выросли темпы заболевания коронавирусом. По данным регионального минздрава, 15 сентября выявлен 841 случай заболевания, что на 33 больше, чем сутками ранее.

«За прошедшие сутки выявлено 841 новое подтверждение ко вчерашнему дню. Из них 82 школьника. От коронавируса скончалось два человека», — сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава региона.

Там отметили, что за сутки выздоровело в полтора раза меньше — 499 человек. Всего же за все время пандемии от болезни вылечилось почти 340 тысяч человек.

Распространение коронавируса связывают с мутацией вируса. Врачи рассчитывают, что назальная вакцина поможет снизить темпы заражения, так как будет популярнее у пациентов. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что конец пандемии близок.