14 сентября 2022

В тюменском аэропорту Рощино на 10 часов задержан вылет самолета

В Тюмени на 10 часов задержан вылет самолета в Минеральные Воды
© Служба новостей «URA.RU»
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Двадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, кама, сухой суперджет, авиакомпания азимут
Вылет самолета из Тюмени в Минеральные Воды перенесли на 10 часов Фото:

Вылет самолета авиакомпании Азимут из Тюмени в Минеральные Воды, который должен был состояться 15 сентября в 5:40, перенесен на 15:40. Информация об этом указана на официальном сайте аэропорта Рощино.

«А4 634. Минеральные Воды. По расписанию: 05:40. Расчетное: 15:40. Задерживается», — указано на онлайн-табло тюменского аэропорта Рощино.

В пресс-центре тюменского аэропорта взяли время на подготовку ответа. В адрес авиакомпании Азимут, которой принадлежит самолет, направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что вылет рейса авиакомпании Nordwind из Тюмени в Сочи задержали почти на 11 часов. В ситуацию пришлось разбираться транспортной прокуратуре.

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Вылет самолета авиакомпании Азимут из Тюмени в Минеральные Воды, который должен был состояться 15 сентября в 5:40, перенесен на 15:40. Информация об этом указана на официальном сайте аэропорта Рощино. «А4 634. Минеральные Воды. По расписанию: 05:40. Расчетное: 15:40. Задерживается», — указано на онлайн-табло тюменского аэропорта Рощино. В пресс-центре тюменского аэропорта взяли время на подготовку ответа. В адрес авиакомпании Азимут, которой принадлежит самолет, направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что вылет рейса авиакомпании Nordwind из Тюмени в Сочи задержали почти на 11 часов. В ситуацию пришлось разбираться транспортной прокуратуре.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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