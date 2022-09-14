В тюменском аэропорту Рощино на 10 часов задержан вылет самолета

Вылет самолета авиакомпании Азимут из Тюмени в Минеральные Воды, который должен был состояться 15 сентября в 5:40, перенесен на 15:40. Информация об этом указана на официальном сайте аэропорта Рощино.
«А4 634. Минеральные Воды. По расписанию: 05:40. Расчетное: 15:40. Задерживается», — указано на онлайн-табло тюменского аэропорта Рощино.
В пресс-центре тюменского аэропорта взяли время на подготовку ответа. В адрес авиакомпании Азимут, которой принадлежит самолет, направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что вылет рейса авиакомпании Nordwind из Тюмени в Сочи задержали почти на 11 часов. В ситуацию пришлось разбираться транспортной прокуратуре.
Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»