В тюменском аэропорту Рощино на 10 часов задержан вылет самолета

В Тюмени на 10 часов задержан вылет самолета в Минеральные Воды

15 сентября 2022 в 12:46 Размер текста - 17 +

Вылет самолета из Тюмени в Минеральные Воды перенесли на 10 часов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вылет самолета авиакомпании Азимут из Тюмени в Минеральные Воды, который должен был состояться 15 сентября в 5:40, перенесен на 15:40. Информация об этом указана на официальном сайте аэропорта Рощино. «А4 634. Минеральные Воды. По расписанию: 05:40. Расчетное: 15:40. Задерживается», — указано на онлайн-табло тюменского аэропорта Рощино. В пресс-центре тюменского аэропорта взяли время на подготовку ответа. В адрес авиакомпании Азимут, которой принадлежит самолет, направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что вылет рейса авиакомпании Nordwind из Тюмени в Сочи задержали почти на 11 часов. В ситуацию пришлось разбираться транспортной прокуратуре.

Вылет самолета авиакомпании Азимут из Тюмени в Минеральные Воды, который должен был состояться 15 сентября в 5:40, перенесен на 15:40. Информация об этом указана на официальном сайте аэропорта Рощино. «А4 634. Минеральные Воды. По расписанию: 05:40. Расчетное: 15:40. Задерживается», — указано на онлайн-табло тюменского аэропорта Рощино. В пресс-центре тюменского аэропорта взяли время на подготовку ответа. В адрес авиакомпании Азимут, которой принадлежит самолет, направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что вылет рейса авиакомпании Nordwind из Тюмени в Сочи задержали почти на 11 часов. В ситуацию пришлось разбираться транспортной прокуратуре.