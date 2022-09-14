14 сентября 2022

Автомобиль таксиста вылетел на тротуар в центре Екатеринбурга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, происшествие, авария, дпс, разбитая машина
Сотрудники ГИБДД проверяют обстоятельства инцидента Фото:

У Дома Метенкова в Екатеринбурге автомобиль такси вылетел на тротуар и врезался в забор, из-за чего пострадали два человека. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе городского ГИБДД.

«Авария произошла на улице Карла Либкнехта, 36. Водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на препятствие, с последующим выездом на тротуар», — сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что предполагаемый виновник ДТП работает в такси. В аварии пострадали два человека, информация об их здоровье пока не уточняется.

На место аварии приехали врачи скорой помощи и пожарные, сообщил корреспондент URA.RU с места событий. Автомобиль врезался в забор и остановился поперек тротуара. Водителя увезли медики.

Ранее в Екатеринбурге произошло крупное ДТП из-за иномарки, которая вылетела на красный сигнал светофора. Инцидент произошел вечером 13 сентября.

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У Дома Метенкова в Екатеринбурге автомобиль такси вылетел на тротуар и врезался в забор, из-за чего пострадали два человека. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе городского ГИБДД. «Авария произошла на улице Карла Либкнехта, 36. Водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на препятствие, с последующим выездом на тротуар», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что предполагаемый виновник ДТП работает в такси. В аварии пострадали два человека, информация об их здоровье пока не уточняется. На место аварии приехали врачи скорой помощи и пожарные, сообщил корреспондент URA.RU с места событий. Автомобиль врезался в забор и остановился поперек тротуара. Водителя увезли медики. Ранее в Екатеринбурге произошло крупное ДТП из-за иномарки, которая вылетела на красный сигнал светофора. Инцидент произошел вечером 13 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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