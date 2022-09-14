У Дома Метенкова в Екатеринбурге автомобиль такси вылетел на тротуар и врезался в забор, из-за чего пострадали два человека. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе городского ГИБДД.
«Авария произошла на улице Карла Либкнехта, 36. Водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на препятствие, с последующим выездом на тротуар», — сообщили в пресс-службе.
Там отметили, что предполагаемый виновник ДТП работает в такси. В аварии пострадали два человека, информация об их здоровье пока не уточняется.
На место аварии приехали врачи скорой помощи и пожарные, сообщил корреспондент URA.RU с места событий. Автомобиль врезался в забор и остановился поперек тротуара. Водителя увезли медики.
Ранее в Екатеринбурге произошло крупное ДТП из-за иномарки, которая вылетела на красный сигнал светофора. Инцидент произошел вечером 13 сентября.
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