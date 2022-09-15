Как екатеринбуржцам обжаловать штрафы за парковку в центре города

Максимальный срок, за который жителя Екатеринбурга могут оштрафовать за неоплаченную парковку, — два месяца. Обжаловать наказание можно будет в суде или письмом в мэрию, рассказали URA.RU в пресс-службе администрации.
«Срок привлечения к административной ответственности в данном случае составляет два месяца, что теоретически позволяет привлечь нарушителя за весь период, если он нарушал каждый день. В данный момент постановления оформлены на несколько тысяч человек, и мы не планируем на этом останавливаться», — предупредили в мэрии.
Постановления о штрафах (не путать с обычными уведомлениями) мэрия будет направлять нарушителям через «Почту России» и на электронный адрес, если он привязан к «Госуслугам». К таким письмам будет прикладываться фотофиксация. «В остальных случаях письма направляются по месту жительства. Обжалование возможно вышестоящему должностному лицу (жалобу можно направить на электронную почту admkom@ekadm.ru), либо направить обычное письмо в администрацию города. Кроме того, обжалование возможно через суд», — добавили в мэрии. Если по какой-то причине оштрафованный нарушитель не получит постановление о штрафе, он сможет запросить его по тому же адресу — admkom@ekadm.ru.
О том, что мэрия Екатеринбурга начала массово штрафовать горожан за неоплаченные парковки, URA.RU рассказало 15 сентября. Источник в областной власти отмечал, что, хоть работу по привлечению нарушителей к ответственности и наладили к началу месяца, в мэрию спустилась установка — не активничать до губернаторских выборов (11 сентября) — чтобы не злить избирателей. Хотя в мэрии утверждают, что это неправда.
Стоимость парковки в центре города составляет 30 рублей в час. Если на стоянке нет паркомата, горожанин может воспользоваться специальным приложением — «Горпарковки» — или приложением «Сбера». Штраф за неоплату — тысяча рублей. По замыслу руководства города, наказания помогут хотя бы частично разгрузить центр.
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