Как екатеринбуржцам обжаловать штрафы за парковку в центре города

Мэрия Екатеринбурга выступила с большой инструкцией о штрафах за парковку в центре

15 сентября 2022 в 16:25 Размер текста - 17 +

Штраф за неоплаченную парковку составляет 1000 рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU Максимальный срок, за который жителя Екатеринбурга могут оштрафовать за неоплаченную парковку, — два месяца. Обжаловать наказание можно будет в суде или письмом в мэрию, рассказали URA.RU в пресс-службе администрации. «Срок привлечения к административной ответственности в данном случае составляет два месяца, что теоретически позволяет привлечь нарушителя за весь период, если он нарушал каждый день. В данный момент постановления оформлены на несколько тысяч человек, и мы не планируем на этом останавливаться», — предупредили в мэрии. Постановления о штрафах (не путать с обычными уведомлениями) мэрия будет направлять нарушителям через «Почту России» и на электронный адрес, если он привязан к «Госуслугам». К таким письмам будет прикладываться фотофиксация. «В остальных случаях письма направляются по месту жительства. Обжалование возможно вышестоящему должностному лицу (жалобу можно направить на электронную почту admkom@ekadm.ru), либо направить обычное письмо в администрацию города. Кроме того, обжалование возможно через суд», — добавили в мэрии. Если по какой-то причине оштрафованный нарушитель не получит постановление о штрафе, он сможет запросить его по тому же адресу — admkom@ekadm.ru. Новость по теме После выборов мэрия начала массово штрафовать екатеринбуржцев за парковки О том, что мэрия Екатеринбурга начала массово штрафовать горожан за неоплаченные парковки, URA.RU рассказало 15 сентября. Источник в областной власти отмечал, что, хоть работу по привлечению нарушителей к ответственности и наладили к началу месяца, в мэрию спустилась установка — не активничать до губернаторских выборов (11 сентября) — чтобы не злить избирателей. Хотя в мэрии утверждают, что это неправда. Стоимость парковки в центре города составляет 30 рублей в час. Если на стоянке нет паркомата, горожанин может воспользоваться специальным приложением — «Горпарковки» — или приложением «Сбера». Штраф за неоплату — тысяча рублей. По замыслу руководства города, наказания помогут хотя бы частично разгрузить центр. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Максимальный срок, за который жителя Екатеринбурга могут оштрафовать за неоплаченную парковку, — два месяца. Обжаловать наказание можно будет в суде или письмом в мэрию, рассказали URA.RU в пресс-службе администрации. «Срок привлечения к административной ответственности в данном случае составляет два месяца, что теоретически позволяет привлечь нарушителя за весь период, если он нарушал каждый день. В данный момент постановления оформлены на несколько тысяч человек, и мы не планируем на этом останавливаться», — предупредили в мэрии. Постановления о штрафах (не путать с обычными уведомлениями) мэрия будет направлять нарушителям через «Почту России» и на электронный адрес, если он привязан к «Госуслугам». К таким письмам будет прикладываться фотофиксация. «В остальных случаях письма направляются по месту жительства. Обжалование возможно вышестоящему должностному лицу (жалобу можно направить на электронную почту admkom@ekadm.ru), либо направить обычное письмо в администрацию города. Кроме того, обжалование возможно через суд», — добавили в мэрии. Если по какой-то причине оштрафованный нарушитель не получит постановление о штрафе, он сможет запросить его по тому же адресу — admkom@ekadm.ru. О том, что мэрия Екатеринбурга начала массово штрафовать горожан за неоплаченные парковки, URA.RU рассказало 15 сентября. Источник в областной власти отмечал, что, хоть работу по привлечению нарушителей к ответственности и наладили к началу месяца, в мэрию спустилась установка — не активничать до губернаторских выборов (11 сентября) — чтобы не злить избирателей. Хотя в мэрии утверждают, что это неправда. Стоимость парковки в центре города составляет 30 рублей в час. Если на стоянке нет паркомата, горожанин может воспользоваться специальным приложением — «Горпарковки» — или приложением «Сбера». Штраф за неоплату — тысяча рублей. По замыслу руководства города, наказания помогут хотя бы частично разгрузить центр.