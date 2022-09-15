Свердловчанин дал взятку, чтобы сделать сюрприз 11 друзьям о фиктивных прививках

Житель Верхнего Тагила дал взятку врачу, чтобы оформить своим 11 друзьям фиктивные документы о вакцинации против COVID

16 сентября 2022 в 16:18 Размер текста - 17 +

В деле о взятке в Верхнем Тагиле фигурируют сразу 14 человек Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Сисадмин больницы Верхнего Тагила Константин Ждановских подозревается в том, что передал от своего знакомого 33 тысячи рублей врачу за то, чтобы она оформила фиктивную вакцинацию от коронавируса 11 местным жителям. Для них это должно было стать сюрпризом от общего друга. Теперь в отношении посредника возбуждено уголовное дело, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. Новость по теме Свердловские силовики ликвидировали точку сбыта QR-кодов. Задержана глава сельского медпункта Само преступление произошло еще год назад, но дело по статье «Посредничество во взяточничестве» было возбуждено лишь накануне, 15 сентября. По данным следствия, системный администратор городской больницы Верхнего Тагила Константин Ждановских передал заведующей фельдшерско-акушерского пункта в поселке Половинное крупную сумму денег — 33 тысячи рублей. Взятка была дана другим местным жителем, который хотел преподнести друзьям сюрприз — фиктивные документы о прививке против COVID. «Взяткодатель заплатил за 11 человек, которые являются его друзьями и ничего не знали о намерении. Мужчина просил фельдшера внести имена приятелей в реестр вакцинированных с появлением на портале „Госуслуги“ соответствующего QR-кода. Якобы он хотел преподнести товарищам сюрприз», — объяснил источник. Фельдшер согласилась на махинацию, и была задержана. Как ранее сообщало URA.RU, в операции участвовали сотрудники свердловского управления ФСБ и полицейские регионального главка из управления экономической безопасности.

Сисадмин больницы Верхнего Тагила Константин Ждановских подозревается в том, что передал от своего знакомого 33 тысячи рублей врачу за то, чтобы она оформила фиктивную вакцинацию от коронавируса 11 местным жителям. Для них это должно было стать сюрпризом от общего друга. Теперь в отношении посредника возбуждено уголовное дело, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. Само преступление произошло еще год назад, но дело по статье «Посредничество во взяточничестве» было возбуждено лишь накануне, 15 сентября. По данным следствия, системный администратор городской больницы Верхнего Тагила Константин Ждановских передал заведующей фельдшерско-акушерского пункта в поселке Половинное крупную сумму денег — 33 тысячи рублей. Взятка была дана другим местным жителем, который хотел преподнести друзьям сюрприз — фиктивные документы о прививке против COVID. «Взяткодатель заплатил за 11 человек, которые являются его друзьями и ничего не знали о намерении. Мужчина просил фельдшера внести имена приятелей в реестр вакцинированных с появлением на портале „Госуслуги“ соответствующего QR-кода. Якобы он хотел преподнести товарищам сюрприз», — объяснил источник. Фельдшер согласилась на махинацию, и была задержана. Как ранее сообщало URA.RU, в операции участвовали сотрудники свердловского управления ФСБ и полицейские регионального главка из управления экономической безопасности.