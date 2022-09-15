Машина выгорела полностью
В Челябинске 16 сентября в микрорайоне Чурилово у стены многоэтажного дома взорвалась и вспыхнула легковушка. Машина оказалась так близко припаркована к дому, что фасад первых этажей почернел от копоти.
«Пожар автомобиля произошел по улице 2-я Эльтонская, дом 67. Был сильный хлопок. Баллон газовый взорвался», — пишут очевидцы в группе «В Чурилово/Челябинск» во «ВКонтакте».
Жители в соцсетях также возмущаются, что сгоревший автомобиль стоял очень близко под окнами. На место пожара оперативно прибыли сотрудники МЧС и потушили пламя. От сгоревшего автомобиля осталась груда железа.
Из-за пламени фасад первых этажей почернел от копоти
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