Машина выгорела полностью Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

В Челябинске 16 сентября в микрорайоне Чурилово у стены многоэтажного дома взорвалась и вспыхнула легковушка. Машина оказалась так близко припаркована к дому, что фасад первых этажей почернел от копоти.

«Пожар автомобиля произошел по улице 2-я Эльтонская, дом 67. Был сильный хлопок. Баллон газовый взорвался», — пишут очевидцы в группе «В Чурилово/Челябинск» во «ВКонтакте».

Жители в соцсетях также возмущаются, что сгоревший автомобиль стоял очень близко под окнами. На место пожара оперативно прибыли сотрудники МЧС и потушили пламя. От сгоревшего автомобиля осталась груда железа.