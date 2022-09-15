15 сентября 2022

В Челябинске под окнами жилого дома взорвалась машина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, руль, кабина автомобиля, сгоревший автомобиль
Машина выгорела полностью Фото:

В Челябинске 16 сентября в микрорайоне Чурилово у стены многоэтажного дома взорвалась и вспыхнула легковушка. Машина оказалась так близко припаркована к дому, что фасад первых этажей почернел от копоти.

«Пожар автомобиля произошел по улице 2-я Эльтонская, дом 67. Был сильный хлопок. Баллон газовый взорвался», — пишут очевидцы в группе «В Чурилово/Челябинск» во «ВКонтакте».

Жители в соцсетях также возмущаются, что сгоревший автомобиль стоял очень близко под окнами. На место пожара оперативно прибыли сотрудники МЧС и потушили пламя. От сгоревшего автомобиля осталась груда железа.

Из-за пламени фасад первых этажей почернел от копоти
Фото:

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В Челябинске 16 сентября в микрорайоне Чурилово у стены многоэтажного дома взорвалась и вспыхнула легковушка. Машина оказалась так близко припаркована к дому, что фасад первых этажей почернел от копоти. «Пожар автомобиля произошел по улице 2-я Эльтонская, дом 67. Был сильный хлопок. Баллон газовый взорвался», — пишут очевидцы в группе «В Чурилово/Челябинск» во «ВКонтакте». Жители в соцсетях также возмущаются, что сгоревший автомобиль стоял очень близко под окнами. На место пожара оперативно прибыли сотрудники МЧС и потушили пламя. От сгоревшего автомобиля осталась груда железа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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