Прокуратура заинтересовалась пермской дочкой «Газпрома»

Дочку пермского «Газпрома» заставили устранить нарушения безопасности

Компанию заставили устранить нарушения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермская транспортная прокуратура провела проверку в отношении «Газпром трансгаз Чайковский». Ведомство заинтересовало, как компания исполняет требования законодательства о безопасности судоходства. В результате — выявили нарушения, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

«В нарушение требований законодательства о внутреннем водном транспорте судовладелец пропустил срок промежуточной проверки свидетельства об управлении безопасностью, ранее выданного на теплоход „Меридиан“. То есть судно эксплуатировалось без разрешительных документов», — указали в ведомстве.

Кроме того, у главного распределительного щита в машинном отделении теплохода отсутствовали средства индивидуальной защиты из резины особенного состава, которая обладает высокой электрической непроницаемостью.

Прокуратура внесла представление генеральному директору «Газпром трансгаз Чайковский». В итоге компания устранила нарушения, в том числе получила необходимое свидетельство об управлении безопасностью. Работника, который отвечает за обеспечение безопасной эксплуатации судов, привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее URA.RU сообщало, что пермские следователи проверяют автобус, в котором обожгло мать и сына. Проверка проводится по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.