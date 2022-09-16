Путин: Запад не дождется развала России

По словам Путина, Запад хотел создать антироссийский анклав
Страны Запада не дождутся развала РФ. Для этого, в числе прочего, была начата спецоперация на Украине. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин.
«В западных странах годами культивировалась идея развала СССР и России. Сожаление вызывает только, что возникла идея использовать Украину для достижения этих целей. Чтобы предотвратить это, мы начали спецоперацию. Запад хотел создать антироссийский анклав. Главная цель предотвратить подобное развитие событий», — передает слова Путина корреспондент URA.RU.
Путин выступил с таким заявлением на пресс-конференции в Самарканде. Там проходило собрание стран-членов ШОС.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews