Путин: Запад не дождется развала России

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, путин владимир
По словам Путина, Запад хотел создать антироссийский анклав Фото:

Страны Запада не дождутся развала РФ. Для этого, в числе прочего, была начата спецоперация на Украине. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин.

«В западных странах годами культивировалась идея развала СССР и России. Сожаление вызывает только, что возникла идея использовать Украину для достижения этих целей. Чтобы предотвратить это, мы начали спецоперацию. Запад хотел создать антироссийский анклав. Главная цель предотвратить подобное развитие событий», — передает слова Путина корреспондент URA.RU.

Путин выступил с таким заявлением на пресс-конференции в Самарканде. Там проходило собрание стран-членов ШОС.

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Страны Запада не дождутся развала РФ. Для этого, в числе прочего, была начата спецоперация на Украине. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин. «В западных странах годами культивировалась идея развала СССР и России. Сожаление вызывает только, что возникла идея использовать Украину для достижения этих целей. Чтобы предотвратить это, мы начали спецоперацию. Запад хотел создать антироссийский анклав. Главная цель предотвратить подобное развитие событий», — передает слова Путина корреспондент URA.RU. Путин выступил с таким заявлением на пресс-конференции в Самарканде. Там проходило собрание стран-членов ШОС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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