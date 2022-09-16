В Курганской области многодетных матерей наградят знаком отличия

17 сентября 2022 в 06:03 Размер текста - 17 +

Награду вручат восьми матерям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Многодетных матерей Курганской области наградят знаком отличия «Материнская слава». Об этом написано в постановлении правительства Курганской области от 15 сентября. «Наградить знаком отличия „Материнская слава“ 3 степени матерей, родивших и достойно воспитавших пять или шесть детей», — написано в документе. За выполнением постановления будет следить замгубернатора Курганской области по социальной политике. Награды удостоены восемь матерей. Ими стали Светлана Кальченко, Калия Кужинова, Татьяна Мосина, Катерина Новикова, Татьяна Плотникова, Юлия Пономарева, Ольга Попова и Ольга Томина. Ранее в Курганской области центр гуманитарной помощи «Надежда» помог многодетной семье из ЛНР. Мать троих детей взяла вещи, коляску, и обрадовалась, что может взять и кресло для перевозки детей в машине. Также чиновники собрали деньги для детей из малообеспеченных семей.

Многодетных матерей Курганской области наградят знаком отличия «Материнская слава». Об этом написано в постановлении правительства Курганской области от 15 сентября. «Наградить знаком отличия „Материнская слава“ 3 степени матерей, родивших и достойно воспитавших пять или шесть детей», — написано в документе. За выполнением постановления будет следить замгубернатора Курганской области по социальной политике. Награды удостоены восемь матерей. Ими стали Светлана Кальченко, Калия Кужинова, Татьяна Мосина, Катерина Новикова, Татьяна Плотникова, Юлия Пономарева, Ольга Попова и Ольга Томина. Ранее в Курганской области центр гуманитарной помощи «Надежда» помог многодетной семье из ЛНР. Мать троих детей взяла вещи, коляску, и обрадовалась, что может взять и кресло для перевозки детей в машине. Также чиновники собрали деньги для детей из малообеспеченных семей.