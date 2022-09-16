В Курганской области многодетных матерей наградят знаком отличия

Многодетных матерей Курганской области наградят знаком отличия «Материнская слава». Об этом написано в постановлении правительства Курганской области от 15 сентября.
«Наградить знаком отличия „Материнская слава“ 3 степени матерей, родивших и достойно воспитавших пять или шесть детей», — написано в документе. За выполнением постановления будет следить замгубернатора Курганской области по социальной политике.
Награды удостоены восемь матерей. Ими стали Светлана Кальченко, Калия Кужинова, Татьяна Мосина, Катерина Новикова, Татьяна Плотникова, Юлия Пономарева, Ольга Попова и Ольга Томина.
Ранее в Курганской области центр гуманитарной помощи «Надежда» помог многодетной семье из ЛНР. Мать троих детей взяла вещи, коляску, и обрадовалась, что может взять и кресло для перевозки детей в машине. Также чиновники собрали деньги для детей из малообеспеченных семей.
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