16 сентября 2022
15 сентября 2022

В Курганской области многодетных матерей наградят знаком отличия

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Школьный базар. Разное. Курган, многодетная семья, материнство, материнский капитал, дети, мама с детьми, многодетная мама
Награду вручат восьми матерям Фото:

Многодетных матерей Курганской области наградят знаком отличия «Материнская слава». Об этом написано в постановлении правительства Курганской области от 15 сентября.

«Наградить знаком отличия „Материнская слава“ 3 степени матерей, родивших и достойно воспитавших пять или шесть детей», — написано в документе. За выполнением постановления будет следить замгубернатора Курганской области по социальной политике.

Награды удостоены восемь матерей. Ими стали Светлана Кальченко, Калия Кужинова, Татьяна Мосина, Катерина Новикова, Татьяна Плотникова, Юлия Пономарева, Ольга Попова и Ольга Томина.

Ранее в Курганской области центр гуманитарной помощи «Надежда» помог многодетной семье из ЛНР. Мать троих детей взяла вещи, коляску, и обрадовалась, что может взять и кресло для перевозки детей в машине. Также чиновники собрали деньги для детей из малообеспеченных семей.

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Многодетных матерей Курганской области наградят знаком отличия «Материнская слава». Об этом написано в постановлении правительства Курганской области от 15 сентября. «Наградить знаком отличия „Материнская слава“ 3 степени матерей, родивших и достойно воспитавших пять или шесть детей», — написано в документе. За выполнением постановления будет следить замгубернатора Курганской области по социальной политике. Награды удостоены восемь матерей. Ими стали Светлана Кальченко, Калия Кужинова, Татьяна Мосина, Катерина Новикова, Татьяна Плотникова, Юлия Пономарева, Ольга Попова и Ольга Томина. Ранее в Курганской области центр гуманитарной помощи «Надежда» помог многодетной семье из ЛНР. Мать троих детей взяла вещи, коляску, и обрадовалась, что может взять и кресло для перевозки детей в машине. Также чиновники собрали деньги для детей из малообеспеченных семей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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