Newsweek: в США описали сценарий ядерной войны между Россией и НАТО

17 сентября 2022 в 00:27 Размер текста - 17 +

Алекс Глейзер предрек ужасающие последствия ядерной войны между Россией и НАТО Фото: depositphotos.com Гипотетическая ядерная война между Россией и НАТО привела бы мир к ужасающим последствиям. О возможном сценарии войны рассказал доцент Принстонского университета Алекс Глейзер, который является одним из авторов симулятора столкновения под названием «План А». «План А» показывает, как обмен ядерными ударами может привести к катастрофическим последствиям. По мнению исследователей, в теоретической войне Россия будет вынуждена отреагировать на наступление НАТО, которая после этого нанесет удар тактическим ядерным оружием с воздуха. Если ситуация обострится, то стороны «могут разрушить по 30 наиболее крупных населенных пунктов и экономических центров друг друга», — передает Newsweek мнение ученого. Он объяснил, что в течение нескольких часов конфликта погибнет и будет ранено порядка 90 миллионов человек. Эксперт отметил, что последствия глобальной термоядерной войны для жизни на Земле будут «невообразимыми». Алекс Глейзер добавил, что помимо экономического и социального ущерба наступит ядерная зима, которая усугубит катастрофу. Ранее обозреватель американского журнала Foreign Affairs говорил о том, что в случае, если НАТО появится на территории Украины, неминуемо начнется ядерная война. Он объяснил, что такой шаг со стороны альянса подтолкнет российского полевого командира к действиям, которые приведут к гибели или ранению военнослужащих военно-политического блока. После этого НАТО решит ответить, начав ядерную войну. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Гипотетическая ядерная война между Россией и НАТО привела бы мир к ужасающим последствиям. О возможном сценарии войны рассказал доцент Принстонского университета Алекс Глейзер, который является одним из авторов симулятора столкновения под названием «План А». «План А» показывает, как обмен ядерными ударами может привести к катастрофическим последствиям. По мнению исследователей, в теоретической войне Россия будет вынуждена отреагировать на наступление НАТО, которая после этого нанесет удар тактическим ядерным оружием с воздуха. Если ситуация обострится, то стороны «могут разрушить по 30 наиболее крупных населенных пунктов и экономических центров друг друга», — передает Newsweek мнение ученого. Он объяснил, что в течение нескольких часов конфликта погибнет и будет ранено порядка 90 миллионов человек. Эксперт отметил, что последствия глобальной термоядерной войны для жизни на Земле будут «невообразимыми». Алекс Глейзер добавил, что помимо экономического и социального ущерба наступит ядерная зима, которая усугубит катастрофу. Ранее обозреватель американского журнала Foreign Affairs говорил о том, что в случае, если НАТО появится на территории Украины, неминуемо начнется ядерная война. Он объяснил, что такой шаг со стороны альянса подтолкнет российского полевого командира к действиям, которые приведут к гибели или ранению военнослужащих военно-политического блока. После этого НАТО решит ответить, начав ядерную войну.