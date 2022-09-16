На строительство школы в тюменском селе власти потратят более полумиллиарда рублей

В селе Казанское Тюменской области построят школу
Тюменские власти потратят на строительство школы в селе Казанское (Тюменская область) более 687 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
«Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: „Строительство школы в селе Казанское Вагайского района“. Дата окончания исполнения контракта: 13 мая 2024 год. Начальная цена — 687 184 980 рублей», — сообщается в документации.
Заказчиком выступает ГКУ Тюменской области «Управление капитального строительства». Финансирование выделят из областного бюджета. Прием заявок пройдет до 3 ноября 2022 года.
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