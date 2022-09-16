16 сентября 2022

В Екатеринбурге закрыли движение на центральных улицах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кросс наций 2019. Екатеринбург, спорт, забег, кросс нации
«Кросс нации» — масштабное спортивное мероприятие, в котором принимают участие бегуны (фото из архива) Фото:

Движение по участкам улиц Мира и проспекта Ленина закрыли для движения автомобилистов на несколько часов. Там побегут участники марафона «Кросс наций», сообщили в администрации Екатеринбурга.

«С 07:00 до 14:30 будет закрыто движение по улицам, где пройдет маршрут: по улице Мира от Малышева до Первомайской; по проспекту Ленина от Восточной до Мира. Также будет запрещена стоянка автотранспорта на данных участках во время проведения массового забега», — рассказали в мэрии.

«Кросс нации» — массовое спортивное мероприятие. Планируется, что в мероприятии примут участие не менее 14 тысяч бегунов. Открытие и старт забегу будет на площади перед УрФУ.

Про самые резонансные события Свердловской области мы пишем в нашем Telegram канале. Подпишись - https://t.me/EkatskoeChtivo

Движение по участкам улиц Мира и проспекта Ленина закрыли для движения автомобилистов на несколько часов. Там побегут участники марафона «Кросс наций», сообщили в администрации Екатеринбурга. «С 07:00 до 14:30 будет закрыто движение по улицам, где пройдет маршрут: по улице Мира от Малышева до Первомайской; по проспекту Ленина от Восточной до Мира. Также будет запрещена стоянка автотранспорта на данных участках во время проведения массового забега», — рассказали в мэрии. «Кросс нации» — массовое спортивное мероприятие. Планируется, что в мероприятии примут участие не менее 14 тысяч бегунов. Открытие и старт забегу будет на площади перед УрФУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...