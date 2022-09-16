В Екатеринбурге закрыли движение на центральных улицах

«Кросс нации» — масштабное спортивное мероприятие, в котором принимают участие бегуны (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Движение по участкам улиц Мира и проспекта Ленина закрыли для движения автомобилистов на несколько часов. Там побегут участники марафона «Кросс наций», сообщили в администрации Екатеринбурга.

«С 07:00 до 14:30 будет закрыто движение по улицам, где пройдет маршрут: по улице Мира от Малышева до Первомайской; по проспекту Ленина от Восточной до Мира. Также будет запрещена стоянка автотранспорта на данных участках во время проведения массового забега», — рассказали в мэрии.

«Кросс нации» — массовое спортивное мероприятие. Планируется, что в мероприятии примут участие не менее 14 тысяч бегунов. Открытие и старт забегу будет на площади перед УрФУ.