В Тюменской области грузовик сбил 14-летнюю школьницу. Видео

17 сентября 2022 в 10:05 Размер текста - 17 +

Девочка выскочила на дорогу перед грузовиком Фото: Арсений Ваганов © URA.RU В селе Исетском Тюменской области произошло ДТП с грузовиком Volvo, который сбил 14-летнюю девочку пешеходном переходе. Инцидент произошел 16 сентября, о чем сообщили в региональной Госавтоинспекции. Там также рассказали о еще одном происшествии, которое случилось в Заводоуковске. «Грузовиком Volvo на нерегулируемом пешеходном переходе сбита 14-летняя школьница», — сообщили в пресс-службе ведомства о ДТП в Исетском. Известно, что девочка попала в больницу с травмами лица и другими ранениями. Другой инцидент также произошел на территории Тюменской области. «В Заводоуковске на перекрестке улиц Шоссейной и Островского на нерегулируемом пешеходном переходе столкнулись электросамокат под управлением 11-летней девочки и автомобиль Lada», — рассказали в региональной Госавтоинспекции. Сейчас там выясняют все обстоятельства происшествия. Девочка получила травму ноги. Грузовик, который попал в ДТП на пешеходном переходе Фото: пресс-служба ГИБДД Тюменской области в telegram-канале ДТП в селе Исетском Фото: пресс-служба ГИБДД Тюменской области в telegram-канале Кадр с места аварии в Заводоуковске Фото: пресс-служба ГИБДД Тюменской области в telegram-канале

В селе Исетском Тюменской области произошло ДТП с грузовиком Volvo, который сбил 14-летнюю девочку пешеходном переходе. Инцидент произошел 16 сентября, о чем сообщили в региональной Госавтоинспекции. Там также рассказали о еще одном происшествии, которое случилось в Заводоуковске. «Грузовиком Volvo на нерегулируемом пешеходном переходе сбита 14-летняя школьница», — сообщили в пресс-службе ведомства о ДТП в Исетском. Известно, что девочка попала в больницу с травмами лица и другими ранениями. Другой инцидент также произошел на территории Тюменской области. «В Заводоуковске на перекрестке улиц Шоссейной и Островского на нерегулируемом пешеходном переходе столкнулись электросамокат под управлением 11-летней девочки и автомобиль Lada», — рассказали в региональной Госавтоинспекции. Сейчас там выясняют все обстоятельства происшествия. Девочка получила травму ноги.