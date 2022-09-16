В селе Исетском Тюменской области произошло ДТП с грузовиком Volvo, который сбил 14-летнюю девочку пешеходном переходе. Инцидент произошел 16 сентября, о чем сообщили в региональной Госавтоинспекции. Там также рассказали о еще одном происшествии, которое случилось в Заводоуковске.
«Грузовиком Volvo на нерегулируемом пешеходном переходе сбита 14-летняя школьница», — сообщили в пресс-службе ведомства о ДТП в Исетском. Известно, что девочка попала в больницу с травмами лица и другими ранениями.
Другой инцидент также произошел на территории Тюменской области. «В Заводоуковске на перекрестке улиц Шоссейной и Островского на нерегулируемом пешеходном переходе столкнулись электросамокат под управлением 11-летней девочки и автомобиль Lada», — рассказали в региональной Госавтоинспекции. Сейчас там выясняют все обстоятельства происшествия. Девочка получила травму ноги.
Грузовик, который попал в ДТП на пешеходном переходе
Фото: пресс-служба ГИБДД Тюменской области в telegram-канале
ДТП в селе Исетском
Фото: пресс-служба ГИБДД Тюменской области в telegram-канале
Кадр с места аварии в Заводоуковске
Фото: пресс-служба ГИБДД Тюменской области в telegram-канале
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В селе Исетском Тюменской области произошло ДТП с грузовиком Volvo, который сбил 14-летнюю девочку пешеходном переходе. Инцидент произошел 16 сентября, о чем сообщили в региональной Госавтоинспекции. Там также рассказали о еще одном происшествии, которое случилось в Заводоуковске. «Грузовиком Volvo на нерегулируемом пешеходном переходе сбита 14-летняя школьница», — сообщили в пресс-службе ведомства о ДТП в Исетском. Известно, что девочка попала в больницу с травмами лица и другими ранениями. Другой инцидент также произошел на территории Тюменской области. «В Заводоуковске на перекрестке улиц Шоссейной и Островского на нерегулируемом пешеходном переходе столкнулись электросамокат под управлением 11-летней девочки и автомобиль Lada», — рассказали в региональной Госавтоинспекции. Сейчас там выясняют все обстоятельства происшествия. Девочка получила травму ноги.