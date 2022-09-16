16 сентября 2022
15 сентября 2022

В Тюменской области грузовик сбил 14-летнюю школьницу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка уровня радиации в Екатеринбурге и его окрестностях. , грузовик, щебенка
Девочка выскочила на дорогу перед грузовиком Фото:

В селе Исетском Тюменской области произошло ДТП с грузовиком Volvo, который сбил 14-летнюю девочку пешеходном переходе. Инцидент произошел 16 сентября, о чем сообщили в региональной Госавтоинспекции. Там также рассказали о еще одном происшествии, которое случилось в Заводоуковске.

«Грузовиком Volvo на нерегулируемом пешеходном переходе сбита 14-летняя школьница», — сообщили в пресс-службе ведомства о ДТП в Исетском. Известно, что девочка попала в больницу с травмами лица и другими ранениями.

Другой инцидент также произошел на территории Тюменской области. «В Заводоуковске на перекрестке улиц Шоссейной и Островского на нерегулируемом пешеходном переходе столкнулись электросамокат под управлением 11-летней девочки и автомобиль Lada», — рассказали в региональной Госавтоинспекции. Сейчас там выясняют все обстоятельства происшествия. Девочка получила травму ноги.

Грузовик, который попал в ДТП на пешеходном переходе
Фото:
ДТП в селе Исетском
Фото:
Кадр с места аварии в Заводоуковске
Фото:

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В селе Исетском Тюменской области произошло ДТП с грузовиком Volvo, который сбил 14-летнюю девочку пешеходном переходе. Инцидент произошел 16 сентября, о чем сообщили в региональной Госавтоинспекции. Там также рассказали о еще одном происшествии, которое случилось в Заводоуковске. «Грузовиком Volvo на нерегулируемом пешеходном переходе сбита 14-летняя школьница», — сообщили в пресс-службе ведомства о ДТП в Исетском. Известно, что девочка попала в больницу с травмами лица и другими ранениями. Другой инцидент также произошел на территории Тюменской области. «В Заводоуковске на перекрестке улиц Шоссейной и Островского на нерегулируемом пешеходном переходе столкнулись электросамокат под управлением 11-летней девочки и автомобиль Lada», — рассказали в региональной Госавтоинспекции. Сейчас там выясняют все обстоятельства происшествия. Девочка получила травму ноги.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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