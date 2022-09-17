Полиция ищет свердловчанина, разделавшего на куски раненного в ДТП лося

18 сентября 2022 в 12:28 Размер текста - 17 +

Полицейские начали проверку после сообщения о мужчине, который напал с топором на еще живого лося Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Первоуральске (Свердловская область) полиция начала проверку после сообщения о том, что мужчина разделал топором еще живого лося. Животное выбежало на дорогу и попало под колеса машины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе ОМВД Первоуральска. «В дежурную часть поступило сообщение от очевидца происшествия. Ведется проверка», — рассказали в полиции. Происшествие случилось сегодня ночью. На ЕКАД недалеко от Новомосковского тракта водитель сбил лося, который неожиданно появился на дороге. После этого к животному подбежал мужчина с топором и начал его разделывать. Еще одна авария с участием лося произошла ночью на дороге Екатеринбург — Алапаевск. Свердловчанин на Toyota Corolla серого цвета на трассе сбил лося, вылетел на встречную полосу и врезался в такой же автомобиль коричневого цвета. В результате ДТП погиб водитель автомобиля, в который врезалась иномарка.

В Первоуральске (Свердловская область) полиция начала проверку после сообщения о том, что мужчина разделал топором еще живого лося. Животное выбежало на дорогу и попало под колеса машины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе ОМВД Первоуральска. «В дежурную часть поступило сообщение от очевидца происшествия. Ведется проверка», — рассказали в полиции. Происшествие случилось сегодня ночью. На ЕКАД недалеко от Новомосковского тракта водитель сбил лося, который неожиданно появился на дороге. После этого к животному подбежал мужчина с топором и начал его разделывать. Еще одна авария с участием лося произошла ночью на дороге Екатеринбург — Алапаевск. Свердловчанин на Toyota Corolla серого цвета на трассе сбил лося, вылетел на встречную полосу и врезался в такой же автомобиль коричневого цвета. В результате ДТП погиб водитель автомобиля, в который врезалась иномарка.