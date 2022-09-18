Новая рабочая неделя в Пермском будет аномально теплой

Воздуха прогреется до +24 градусов в Пермском крае 19 сентября

Воздух в начале недели прогреется до +24 градусов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Синоптики разыскали, что новая рабочая неделя (с 19 сентября включительно) в Пермском крае будет очень теплой. Такая информация появилась на сайте пермского проекта «Метеоролог и я».

«В целом, неделя ожидается очень теплой: средняя аномалия температуры воздуха ожидается на уровне +4…+6 градусов в зависимости от района (на юге отклонение ожидается максимальным). Количество осадков будет в рамках климатической нормы, лишь по северу может наблюдаться небольшой избыток», — указано в сообщении.

В понедельник ожидается переменная облачность и кратковременный дождь. Ночью местами может появиться туман, в отдельных районах возможна гроза. Температура воздуха днем поднимется до отметки +24 градуса. На вторник спрогнозирована переменная облачность, местами кратковременный дождь, в отдельных районах возможна гроза. Температура воздуха ночь от +11 до +16 градусов, днем от +16 до +21-го. Ветер южный, юго-западный с порывами до 14 м/с.

По данным синоптиков, такая погода продержится до выходных. Согласно прогнозу, в выходные ситуация существенно не изменится. Ночью столбик термометра будет колебаться у отметок от +4 до +9 градусов, днем (при условии отсутствия плотной облачности) воздух прогреется до +21 градуса, в противном случае — до +18-ти. Местами пройдут кратковременные дожди.

О том, что в Пермский край пришло бабье лето, URA.RU писало ранее. К понедельнику (19 сентября) синоптики ГИС центра ПГНИУ ожидали подъем до +25 градусов. Вместе с тем, данные пермских метеорологов в начале первого осеннего месяца указывали на относительно прохладный сценарий не только на Урале, но и в целом на европейской территории РФ.