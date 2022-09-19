В Германии захотели наказать Эрдогана за общение с Путиным

Немецкий политик Триттин предложил ввести ограничения против Турции из-за желания Эрдогана вступить в ШОС
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Реджеп Тайип Эрдоган участвовал в саммите ШОС вместе с Владимиром Путиным Фото:

Против Турции нужно ввести ограничения из-за желания турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), в которую входит Россия. С такой инициативной выступил представитель по вопросам внешней политики парламентской группы «зеленых» Юрген Триттин.

«Член НАТО Турция делает больше для обхода европейских санкций в отношении России, чем Китай. Эрдоган тормозит вступление Финляндии и Швеции в НАТО. А теперь он хочет вступить в ШОС вместе с Ираном. Поскольку никто не может быть исключен из НАТО, необходимо рассмотреть экономические принудительные меры против Турции», — заявил Триттин в интервью Die Welt (заблокировано в России).

Эрдоган после саммита ШОС заявил, что Турция хотела бы вступить в организацию. Саммит членов ШОС прошел в Самарканде 16 сентября, на нем присутствовали Эрдоган и президент РФ Владимир Путин. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что у президента России будет пять новых союзников, несмотря на давление Запада в отношении РФ. Статус партнера по диалогу с ШОС получат Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Мьянма. Ранее стало известно, что в ШОС принимают Иран, сообщает RT.

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Против Турции нужно ввести ограничения из-за желания турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), в которую входит Россия. С такой инициативной выступил представитель по вопросам внешней политики парламентской группы «зеленых» Юрген Триттин. «Член НАТО Турция делает больше для обхода европейских санкций в отношении России, чем Китай. Эрдоган тормозит вступление Финляндии и Швеции в НАТО. А теперь он хочет вступить в ШОС вместе с Ираном. Поскольку никто не может быть исключен из НАТО, необходимо рассмотреть экономические принудительные меры против Турции», — заявил Триттин в интервью Die Welt (заблокировано в России). Эрдоган после саммита ШОС заявил, что Турция хотела бы вступить в организацию. Саммит членов ШОС прошел в Самарканде 16 сентября, на нем присутствовали Эрдоган и президент РФ Владимир Путин. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что у президента России будет пять новых союзников, несмотря на давление Запада в отношении РФ. Статус партнера по диалогу с ШОС получат Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Мьянма. Ранее стало известно, что в ШОС принимают Иран, сообщает RT.
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