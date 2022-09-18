18 сентября 2022
17 сентября 2022

В соцсетях спорят из-за ребенка, игравшего рядом с трупом на площадке в Верхней Пышме. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дети. Тюмень, ребенок, детская площадка, горка, детский городок, дети, мальчик, детская площадка, качели, детская безопасность
Мальчик играл на детской площадке, пока сотрудники ритуальной службы грузили в машину труп мужчины (архивное фото) Фото:

Пользователи в соцсетях начали спорить из-за ребенка, игравшего рядом с трупом на детской площадке в Верхней Пышме (Свердловская область). Одни считают, что ребенка нужно было убрать с площадки, а другие не видят в этом ничего плохого.

«Ну и что, что это детская площадка? Ребенок играл, его нужно было выгнать?», — считает Константин. Многие обвиняют родителей мальчика, которые не уследили за ребенком. «А где родители ребенка? Почему не следили за мальчиком?!», — думает другой пользователь. А кто-то предположил, что мальчик специально делал вид, что играет и не замечает происходящего, чтобы за всем понаблюдать.

Тело пожилого мужчины обнаружили 18 сентября во дворе дома на улице Машиностроителей. Пока труп грузили в машину, рядом играл мальчик. По данному инциденту проводится проверка. По имеющимся данным, его смерть не носит криминальный характер, сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Споры пользователей в соцсетях

Про самые резонансные события Свердловской области мы пишем в нашем Telegram канале. Подпишись - https://t.me/EkatskoeChtivo

Пользователи в соцсетях начали спорить из-за ребенка, игравшего рядом с трупом на детской площадке в Верхней Пышме (Свердловская область). Одни считают, что ребенка нужно было убрать с площадки, а другие не видят в этом ничего плохого. «Ну и что, что это детская площадка? Ребенок играл, его нужно было выгнать?», — считает Константин. Многие обвиняют родителей мальчика, которые не уследили за ребенком. «А где родители ребенка? Почему не следили за мальчиком?!», — думает другой пользователь. А кто-то предположил, что мальчик специально делал вид, что играет и не замечает происходящего, чтобы за всем понаблюдать. Тело пожилого мужчины обнаружили 18 сентября во дворе дома на улице Машиностроителей. Пока труп грузили в машину, рядом играл мальчик. По данному инциденту проводится проверка. По имеющимся данным, его смерть не носит криминальный характер, сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...