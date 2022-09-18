В соцсетях спорят из-за ребенка, игравшего рядом с трупом на площадке в Верхней Пышме. Скрин

19 сентября 2022 в 08:45 Размер текста - 17 +

Мальчик играл на детской площадке, пока сотрудники ритуальной службы грузили в машину труп мужчины (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пользователи в соцсетях начали спорить из-за ребенка, игравшего рядом с трупом на детской площадке в Верхней Пышме (Свердловская область). Одни считают, что ребенка нужно было убрать с площадки, а другие не видят в этом ничего плохого. «Ну и что, что это детская площадка? Ребенок играл, его нужно было выгнать?», — считает Константин. Многие обвиняют родителей мальчика, которые не уследили за ребенком. «А где родители ребенка? Почему не следили за мальчиком?!», — думает другой пользователь. А кто-то предположил, что мальчик специально делал вид, что играет и не замечает происходящего, чтобы за всем понаблюдать. Тело пожилого мужчины обнаружили 18 сентября во дворе дома на улице Машиностроителей. Пока труп грузили в машину, рядом играл мальчик. По данному инциденту проводится проверка. По имеющимся данным, его смерть не носит криминальный характер, сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых. Споры пользователей в соцсетях Скрин: социальные сети

Пользователи в соцсетях начали спорить из-за ребенка, игравшего рядом с трупом на детской площадке в Верхней Пышме (Свердловская область). Одни считают, что ребенка нужно было убрать с площадки, а другие не видят в этом ничего плохого. «Ну и что, что это детская площадка? Ребенок играл, его нужно было выгнать?», — считает Константин. Многие обвиняют родителей мальчика, которые не уследили за ребенком. «А где родители ребенка? Почему не следили за мальчиком?!», — думает другой пользователь. А кто-то предположил, что мальчик специально делал вид, что играет и не замечает происходящего, чтобы за всем понаблюдать. Тело пожилого мужчины обнаружили 18 сентября во дворе дома на улице Машиностроителей. Пока труп грузили в машину, рядом играл мальчик. По данному инциденту проводится проверка. По имеющимся данным, его смерть не носит криминальный характер, сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.