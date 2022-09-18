Пользователи в соцсетях начали спорить из-за ребенка, игравшего рядом с трупом на детской площадке в Верхней Пышме (Свердловская область). Одни считают, что ребенка нужно было убрать с площадки, а другие не видят в этом ничего плохого.
«Ну и что, что это детская площадка? Ребенок играл, его нужно было выгнать?», — считает Константин. Многие обвиняют родителей мальчика, которые не уследили за ребенком. «А где родители ребенка? Почему не следили за мальчиком?!», — думает другой пользователь. А кто-то предположил, что мальчик специально делал вид, что играет и не замечает происходящего, чтобы за всем понаблюдать.
Тело пожилого мужчины обнаружили 18 сентября во дворе дома на улице Машиностроителей. Пока труп грузили в машину, рядом играл мальчик. По данному инциденту проводится проверка. По имеющимся данным, его смерть не носит криминальный характер, сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.
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