Жители Тюмени недовольны ценами на такси

Тюменцев не устраивает стоимость такси «Яндекс. Go» и «Uber»

Тюменцев не устраивает стоимость такси в агрегаторах компании «Яндекс» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Тюмени возмущены высокими ценами на такси в агрегаторах компании «Яндекс». Соответствующий пост был опубликован в социальной сети «ВКонтакте», в группе «ЧС Тюмень».

«Вы серьезно? За 13 минут поездки в Тюмени я должна заплатить 405 рублей, за эконом? Окей, повышенный спрос, утро понедельника, но цена, как до аэропорта. Интересно, а если в это время мне нужно в аэропорт, я должна раскошелиться?» — задается вопросом Юлия Аксенова, вызывая такси через агрегатор «Uber».

Большинство комментаторов предложили автору поста пересесть на общественный транспорт или же купить собственный автомобиль. «Дорого — всегда есть выбор. У нас в автобусе проезд 30 рублей», — высказалась Алина Байдина. Но нашлись тюменцы, которые считают, такие цены на такси несправедливостью. «Это не понедельник виноват. Это таксисты оборзели», — написала Марина Гришина.

По контактному номеру поддержки клиентов компании «Яндекс» агентству на вопросы о стоимости поездки не смогли. В пресс-службу агрегатора направлен письменный запрос.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени значительно выросли цены на такси. Тюменские водители решили обманывать сервис «Яндекс. Go», чтобы пассажиры платили больше денег.