Курганские бизнесмены незаконно добывали песок

Незаконной добычей песка занимались в Катайском и Шатровском районах Курганской области Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Курганской области выявлено четыре песчаных карьера, где незаконно добывались полезные ископаемые. Общая площадь территорий составила более 14 гектаров. Об этом сообщается на сайте регионального Россельхознадзора.

«На земельных участках сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Курганской области в Катайском и Шатровском муниципальных районах с начала года выявлено четыре песчаных карьера на площади более 144 тысяч квадратных метров», — сообщили в пресс-службе ведомства. По выявленным нарушениям правообладателям и арендаторам земельных участков отправлены предупреждения. Информация о незаконных карьерах направлена в областную прокуратуру.

Ранее URA.RU писало, что силовики проверят безопасность добычи песка под Курганом. По словам инсайдеров, земляные работы ведутся рядом с газопроводом. Также сообщалось один из бывших сотрудников правительства Курганской области продает песчаный карьер в Юргамышском районе за 3 млн рублей.