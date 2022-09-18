Пермскому депутату не удалось подстроить под себя заксобрание

Депутаты заксобрания отказали коллеге Илье Лисняку в удобном графике

Илья Лисняк активно освещает свою депутатскую деятельность в соцсетях Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Консультативный совет заксобрания Пермского края отклонил инициативу депутата от «Справедливой России» Ильи Лисняка, в рамках которой он требовал, чтобы заседания комитетов проходили в разное время. Об этом URA.RU сообщил источник в краевом парламенте.

«Лисняк просил пересмотреть традиционный порядок заседаний комитетов и вернуться к формату периода ограничительных мер. То есть проводить их не одновременно, а последовательно, друг за другом. Он просто сам ходит на все комитеты, выкладывает потом видео в своих соцсетях», — говорит источник. Сейчас два комитета проводятся в 10.00 во вторник на пленарной неделе, три — в 10.00 в среду.

По регламенту ЗС депутат может входить только в один комитет и обязан посещать его заседания. Илья Лисняк приходил почти на все. А также активно посещал рабочие группы. Об этом URA.RU рассказывало ранее в инсайдах. Такое поведение вызывало неодобрение у депутатов. И поэтому они предсказуемо отказали ему в предложении: комитеты всегда проводились в одно время, говорит источник. В пресс-службе заксобрания отказались от комментариев

Сам Лисняк аргументировал свое обращение на имя спикера тем, что параллельное рассмотрение вопросов не дает влиять на принимаемое решение. URA.RU он сообщил, что юридически такой практике ничего не препятствует. «Но коллеги не сочли необходимым менять привычный уклад на более удобный», — отметил Лисняк. И добавил, что в таком случае будет работать «в существующем спектре возможностей».